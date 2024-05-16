Госслужащие обучаются в рамках межправительственной программы между ОАЭ и Казахстаном

В рамках сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами по обмену передовым опытом в областях «Government Accelerators» и «Capacity Building» в сфере трансформации государственного управления стартовало обучение по программе «Kazakhstan Executive Leadership 2024»

Фото: пресс-служба Академии государственного управления при Президенте РК

Обучение включает онлайн и оффлайн форматы. Одной из составляющих оффлайн компонента является визит делегации из ОАЭ, во главе с Заместителем министра Кабинета министров ОАЭ по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом Абдуллой Нассером Лута, также с профессорами Mohammed Bin Rashid School of Government.

Главной целью обучения является обеспечение эффективного и стабильного развития общества через подготовку квалифицированных лидеров. Заместитель министра Кабинета министров ОАЭ Абдулла Нассер Лута подчеркнул, что в будущем готовы к реализации масштабных проектов.

«Сегодня укрепляются культурные и экономические связи между Казахстаном и ОАЭ. Государственные служащие обмениваются опытом. Это большая честь для нас. В дальнейшем мы готовы к совместной реализации масштабных проектов», – сказал он.

По словам ректора Академии государственного управления при Президенте РК Ерлана Абиля, государственные служащие представят свои проекты в ходе обучения.

«В обучении принимают участие вице-министры центральных государственных органов, руководители департаментов, представители Академии. Общее количество участников – 33. Они разделились на несколько групп. В этих группах они реализуют свои проекты, обсуждая их со специалистами из ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты – страна с очень высокими темпами процветания, несмотря на нехватку ресурсов, по креативной индустрии и развитию технологий. Исходя из их опыта, растет число развивающихся государств. Две страны совместно предлагают несколько программ подготовки государственных служащих, в том числе программы обучения стратегическому планированию, стратегическому мышлению и лидерству для политических государственных служащих», – сказал ректор.

Сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев объявил о запуске Национального акселератора.

«Изучив опыт ОАЭ по акселерации за 100 дней решения актуальных проблемных вопросов, мы приняли решение запустить данный механизм и у нас в Национальном проектном офисе. Уже определены темы для акселерации совместно с государственными органами. Одним из важных направлений является Capacity Building (Наращивание потенциала), в рамках которого совместно с Академией госуправления при Президенте РК проводим обучение руководителей государственных органов по Executive Leadership Program Школы государственного управления Мохаммеда бин Рашида. То есть, мы будем отправлять в ОАЭ на обучение наших цифровых вице-министров, которые будут обучены новейшим подходам и методам государственного управления в различных сферах с применением искусственного интеллекта», – отметил министр.

Офлайн обучение проходит по различным темам, как разработка политики и управление проектами, лидерство в области разрушительных инноваций. Участник программы обучения «Kazakhstan Executive Leadership Program 2024», Председатель Правления АО «Центр международных программ» Алия Оспанова отметила важность проекта.