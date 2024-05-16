Госслужащие обучаются в рамках межправительственной программы между ОАЭ и Казахстаном

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Айман Аманжолова
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В рамках сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами по обмену передовым опытом в областях «Government Accelerators» и «Capacity Building» в сфере трансформации государственного управления стартовало обучение по программе «Kazakhstan Executive Leadership 2024»

Фото: пресс-служба Академии государственного управления при Президенте РК

Обучение включает онлайн и оффлайн форматы. Одной из составляющих оффлайн компонента является визит делегации из ОАЭ, во главе с Заместителем министра Кабинета министров ОАЭ по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом Абдуллой Нассером Лута, также с профессорами Mohammed Bin Rashid School of Government.

Главной целью обучения является обеспечение эффективного и стабильного развития общества через подготовку квалифицированных лидеров. Заместитель министра Кабинета министров ОАЭ Абдулла Нассер Лута подчеркнул, что в будущем готовы к реализации масштабных проектов.

«Сегодня укрепляются культурные и экономические связи между Казахстаном и ОАЭ. Государственные служащие обмениваются опытом. Это большая честь для нас. В дальнейшем мы готовы к совместной реализации масштабных проектов», – сказал он.

По словам ректора Академии государственного управления при Президенте РК Ерлана Абиля, государственные служащие представят свои проекты в ходе обучения.

«В обучении принимают участие вице-министры центральных государственных органов, руководители департаментов, представители Академии. Общее количество участников – 33. Они разделились на несколько групп. В этих группах они реализуют свои проекты, обсуждая их со специалистами из ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты – страна с очень высокими темпами процветания, несмотря на нехватку ресурсов, по креативной индустрии и развитию технологий. Исходя из их опыта, растет число развивающихся государств. Две страны совместно предлагают несколько программ подготовки государственных служащих, в том числе программы обучения стратегическому планированию, стратегическому мышлению и лидерству для политических государственных служащих», – сказал ректор.

Сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев объявил о запуске Национального акселератора.

«Изучив опыт ОАЭ по акселерации за 100 дней решения актуальных проблемных вопросов, мы приняли решение запустить данный механизм и у нас в Национальном проектном офисе. Уже определены темы для акселерации совместно с государственными органами. Одним из важных направлений является Capacity Building (Наращивание потенциала), в рамках которого совместно с Академией госуправления при Президенте РК проводим обучение руководителей государственных органов по Executive Leadership Program Школы государственного управления Мохаммеда бин Рашида. То есть, мы будем отправлять в ОАЭ на обучение наших цифровых вице-министров, которые будут обучены новейшим подходам и методам государственного управления в различных сферах с применением искусственного интеллекта», – отметил министр.

Офлайн обучение проходит по различным темам, как разработка политики и управление проектами, лидерство в области разрушительных инноваций. Участник программы обучения «Kazakhstan Executive Leadership Program 2024», Председатель Правления АО «Центр международных программ» Алия Оспанова отметила важность проекта.

 «Объединенные Арабские Эмираты за 100 дней решают актуальные проблемные вопросы. Тренеры проекта – авторы, написавшие 50-100-летние стратегические документы Арабских Эмиратов. Нам очень интересны их требования, опыт, который они демонстрируют. Лидеры Казахстана должны принять участие в данном тренинге и освоить этот передовой опыт», – сказала она.

#казахстан #сотрудничество #ОАЭ

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