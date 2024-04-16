Говорит и показывает… гербарий

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Экспозиция, оформленная на площадке областной библиотеки им. А.С. Пушкина, знакомит с альбомом «Фототруды Катон-Карагайского государственного национального природного парка» и многотомником «Флора Казахстанского Алтая». Как рассказала заместитель генерального директора природоохранного учреждения Раушан Крыкбаева, фотоальбом является, по сути, хроникой парка от его основания в 2002 году по настоящее время. В книге рассказывается практически обо всех научных сотрудниках, начиная с первых лет. Некоторых из них уже нет в живых, и таким образом в природоохранном учреждении сохраняют о коллегах память.

Невероятно познавательным является представленный также на выставке гербарий из фонда отдела науки, экологического мониторинга и информации. Он был собран на протяжении многих лет во время научных полевых экспедиций. В 2023 году учреждение выпустило сборник с описанием, изображением и фото 1141 вида растений. Часть этой богатейшей коллекции исследователи как раз отразили в экспозиции. По словам научного сотрудника парка Глеба Болботов, за некоторыми образцами пришлось шагать чуть ли не на край света. Например, для изучения интересных экземпляров окситрописа, или остролодочника, исследователь совершил путешествие на горное плато Укок – этот представитель флоры встречается только здесь в Казахстане.

«Плато расположено на территории России и только небольшая часть в верховьях Бухтармы относится к нашей стране, - рассказал научный сотрудник. – Попасть туда непросто. Это пограничная зона с особым режимом и еще особо охраняемая природная территория. В высокогорье начинается ерник – тундровая растительность, под которой хлюпает болото с вечной мерзлотой. Пробираться по нему сложно, несколько раз пришлось переправляться через открытую воду - реки, заболоченные участки. Плюс тебя постоянно преследует то дождь, то снег».

Окситрописы, по словам Глеба Болботова, могут служить образцом жизнестойкости. Этот полукустарничек с древесной частью всего в пару сантиметров стелется подушкой на камнях, прижимается к грунту, чтобы аккумулировать как можно больше тепла. Иначе семена не успеют созреть.

Кроме того, в единственном ущелье на территории Катон-Карагайского парка растет волшебной красоты кустарник под названием рододентрон Ледебура. В других казахстанских регионах в дикой природе его не увидишь. На Алтае растение еще известно как маральник, хотя не служит пищей для оленей. С названием связана легенда. Якобы, великого марала, на котором ездил сам Владыка Алтайских гор, однажды ранил жестокий охотник. Злодей тут же превратился в камень, а рогач помчался, круша скалы, образуя утесы и ущелья. И там, где падали капли его крови, вырастали дивные цветы. Действительно, когда зацветает рододендрон, горные склоны окрашиваются в сочно-розовое. Соцветия выделяют столько эфирных масел, что при зажженной спичке облачка аромата могут вспыхнуть.

«Это вечнозеленый кустарник, эндемик для Алтая и Саян, - раскрыл Глеб секреты алтайского растения. – У него на зиму остаются верхушечные листья, они спокойно переносят морозы. Растение может цвести даже осенью. Чем прохладнее сентябрь с амплитудой солнечной и пасмурной погоды, тем больше шансов, что цветы распустятся вторично».

Еще гербарий знакомит с растениями, которые служат наглядным доказательством сравнения Восточного Казахстана с континентом в миниатюре. В коллекции, например, есть образцы астрагала беловойлочного, кучкоцветника Мейера, копеечника прутьевидного, облепихи крушиновидной… Одни названия чего стоят! По словам исследователя, эти представители флоры собраны в Зайсанской котловине и отражают растительный мир сухих степей и полупустынь. Это удивительное свойство Казахстанского Алтая, когда по соседству с горами и тайгой Катон-Карагайского и Маркакольского районов расположен мир маловодных саванн Курчумского и Зайсанского районов. Более того, Зайсанская котловина связана с южными регионами страны. Дело в том, что Зайсан, Алаколь, Балхаш, Каспий, Арал – это все водные реликты, оставшиеся от древнего океана Паратетиса. Пять миллионов лет назад мега-водоем занимал территорию от современной Западной Европы до Алтая. Когда Паратетис отступил и поднялись хребты Алтая и Тянь-Шаня, появились сообщества растений. В Зайсанской котловине по видовому разнообразию они остались теми же, что и в полусаваннах юга Казахстана.

«На юге страны есть тополь сизолистный - растение саванн и полусаванн, - рассказал научный сотрудник. – А в Восточном Казахстане растет его ближайший родственник - тополь разнолистный. Сборное название – туранга. У меня в гербарии специально представлены две веточки: на одной листва напоминает иву, а на другой имеет резной край».

Окно для полевых исследований в Прибелушье очень маленькое. Снег здесь сходит в конце июня, а ближе к августу уже снова начинается стопроцентная осень – с красками, холодом и дождями, переходящими опять-таки в снег. Задача научных сотрудников – доставить в целости и сохранности материал, собранный в самых отдаленных уголках. И провести его обработку – высушить, определить, этикетировать, подписать. Ы целом флора Казахстанского Алтая насчитывает 2450 видов. На территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка произрастает около 1000 видов растений из 78 семейств, из них 30 занесены в Красную книгу Казахстана.