Гранты для медиатренеров на обучение журналистов и блогеров в областях РК

Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры» при поддержке министерства культуры и информации Республики Казахстан с 16 мая 2024 года объявляет о начале приема заявок на гранты для медиатренеров

Фото: КФ «Медиа дамыту қоры»

Обучение должно быть ориентировано на практические занятия, проводиться в офлайн-формате и считаться завершенным при создании учащимися медиапродуктов, соответствующих направлению прослушанного ими курса. Под медиапродуктом подразумеваются индивидуальные или групповые журналистские или блогерские материалы в любом формате и жанре.

В конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица, включая НПО. Кандидат на проведение обучения должен иметь не менее 5 лет опыта работы в медиасфере. Бюджет заявляемого курса не должен превышать 5 000 000 тенге и должен быть обоснован.

При подаче заявки участником может быть выбрано несколько областей Республики Казахстан, но в случае получения гранта медиаспециалист проведет курс только в одном регионе. Группу учащихся формирует грантополучатель по согласованию с Фондом.

Участниками конкурса могут стать специалисты медиасферы, имеющие опыт в проведении обучающих курсов и тренингов. Гранты для медиатренеров предоставляются в целях проведения обучающих тренингов и курсов по следующим темам:

1) Аналитическая журналистика;

2) Медиаэтика;

3) Критический подход к изучению и подаче информации.

Прием заявок для участия в отборе грантовой программы будет осуществляться с 16 мая по 30 июня 2024 года на сайте https://mdq.kz .

Условия участия в конкурсе:

Кандидат должен быть гражданином Республики Казахстан;

Иметь опыт работы в области СМИ не менее 5 лет;

Иметь соответствующее высшее образование;

Ознакомиться с объявлением на сайте;

Подать заявку и заполнить анкету;

Каждый участник может подать только одну заявку.

С уважением, КФ «Медиа дамыту қоры»

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