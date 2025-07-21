Национальная гвардия МВД РК продолжает открывать яркие таланты в своих рядах. Один из них - военнослужащий воинской части 6679 регионального командования "Шығыс" рядовой Алихан Медеуулы, которого уже сегодня сравнивают с легендой казахстанского теле- и радиоэфира - Народным артистом Ануарбеком Байжанбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Старший из четырёх детей, он с детства проявлял любознательность, увлекался книгами и поэзией. В 2020 году окончил школу и успешно поступил в Карагандинский железнодорожный колледж. Обучение завершил с отличием, получив красный диплом по специальности «помощник машиниста тепловоза».

Призванный из Караганды, сегодня он проходит срочную службу в Павлодаре. Военнослужащий несёт караульную службу в составе подразделения, которое занимается охраной учреждений уголовно-исполнительной системы, а также конвоированием осуждённых и подследственных.

Алихан обладает отличной дикцией, чёткой речью и выразительной подачей. Голос гвардейца не раз звучал на общественных и культурных мероприятиях воинской части.

Именно поэтому его уже сейчас называют «новым Байжанбаевым» - за редкий голос и умение завораживать словом.