Гвардейцы Талдыкоргана оказали первую помощь

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В праздничный день, 30 августа 2024 года, военнослужащие воинской части 5514 Национальной гвардии, дислоцированной в городе Талдыкоргане, охраняли общественный порядок, когда около 20.45 на Аллее «Арбат» заметили группу людей, которые вели себя тревожно

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

При приближении, они увидели среди них молодую девушку, которая почувствовала себя плохо и начала терять сознание.

Войсковой наряд, состоящий из рядовых Амихана Луценко, Нағека Нагметова и Абиша Рахима незамедлительно через радиостанцию доложили начальнику патрульной группы ситуацию и попросили вызвать скорую помощь. Одновременно рядовой Нағек Нагметов начал оказывать первую медицинскую помощь.

- Воины Национальной гвардии обеспечивают не только общественный порядок. Зачастую им также приходится оказывать медицинскую помощь людям. Мы заметили девушку, которая потеряла сознание. Раздумывать было некогда, пришлось срочно оказывать помощь, - рассказал рядовой Нағек Нагметов.

Чуть позже этот же войсковой наряд около 22.15 по улице Шевченко обнаружил на земле ключи от автомобиля и вернул их законному владельцу.

Тем же вечером другой войсковой наряд в составе начальника - рядового Османа Мухитдинова, патрульных - рядовых Адиля Мухамеда и Раима Семятова нашли телефон марки IPhone 13-ой модели на пешеходной дорожке на пляже вдоль реки Каратал.

О находке солдаты по радиосвязи доложили дежурному по войсковым нарядам.

- Около 21.10 мы обнаружили смартфон на маршруте патрулирования. Через некоторое время позвонил владелец телефона и сказал, что является владельцем смартфона. После определенной проверки, когда мы убедились в этом - то передали телефон ему, - рассказал рядовой Адиль Мухамед.

#казахстан #Нацгвардия

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