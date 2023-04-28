И снова ничья

В этот раз белыми фигурами играл представитель Китая Дин Лижэнь, который смог дожать россиянина Яна Непомнящего, выступающего под флагом ФИДЕ, победить его и сравнять счет в матче – 6:6. Встреча гроссмейстеров завершилась на 38-м ходу.

Напомним, всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Параллельно с матчем на первенство мира в столице Казахстана состоялись несколько шахматных турниров. В том числе прошел и командный поединок между женскими сборными нашей страны и мира. Здесь были зафиксированы невероятные результаты со стороны наших спортсменок. Так, казахстанская команда несколько раз одолела сильнейшую шахматистку по рейтингу ФИДЕ, китаянку Хоу Ифань, но этого не хватило для победы. Наши девушки уступили сборной мира со счетом 73:55.

Каждая сборная состояла из двух команд. В командах «А» – четыре взрослых спортсменки, а в команды «В» вошли шахматистки в возрасте до 14, 16, 18 и 20 лет. В состав казахстанской команды «А» вошли Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садуа­касова, Меруерт Камалиденова, в команде «В» – Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Лия Курмангалиева, Зарина Нургалиева.

Команду «А» сборной мира представляли китаянка Хоу Ифань, индийская шахматистка Харика Дронавалли, представительница Азербайджана Гюнай Мамедзадэ, грузинская шахматистка Нана Дзагнидзэ. В команде «В» – Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б. Савита (Индия) и Афруза Хамдамова (Узбекистан).

Первый игровой день закончился победой сборной мира со счетом 18,5:13,5. Во второй день сборная мира вновь одержала победу и сохранила свое преимущество со счетом 34,5:29,5. В третий и последний день турнира шахматистки состязались в блице (партия, проводимая в течение короткого промежутка времени, молниеносно).

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубае­ва, которой на этом турнире удалось трижды (два раза – в рапиде, один раз – в блице) обыграть сильнейшую шахматистку по рейтингу ФИДЕ гроссмейстера Хоу Ифань, поделилась своими впечатлениями в Instagram:»Завершился матч между сборной Казахстана и женской сборной мира. К сожалению, мы проиграли. Выиграла три мини-матча из четырех (Хоу Ифань и Харику Дронавалли со счетом 3:1). И один матч с Наной Дзагнидзе завершила вничью – 2:2. Своей игрой довольна», – написала она в соцсети.