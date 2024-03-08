И в семье все будет хорошо

Только женщина поймет женщину. Давно подмечено, что жерт­ва женского пола больше доверяет следователю «в юбке», а это, в свою очередь, повышает эффективность расследования насильственных преступлений. Руководствуясь этой логикой, в Казахстане в феврале 1999 года в структуре Министерства внутренних дел создали подразделение по защите женщин от насилия. Оно является связующим звеном между полицией и неправительственным сектором, государственными органами и Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике.

Инспекторы этого подразделения, а это в основном представительницы прекрасного пола, занимаются общей координацией деятельности служб органов полиции по профилактике и противодействию правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. По месту жительства посещают семейных дебоширов, оказывают психологическую поддержку и правовую помощь жертвам насилия. Регулярно ведут информационно-разъяснительную работу, цель которой – объяснить женщинам, что все зависит от их готовности не замалчивать проблемы, а признать и решить их. Сотрудники подразделения также взаимодействуют с кризисными центрами и неправительственными организациями по вопросам оказания помощи жертвам бытового насилия.

Благодаря данной работе за последние шесть лет вдвое сократилось количество преступлений, совершенных в отношении женщин.

– Мне нравится то, чем я занимаюсь. Бывают разные истории – тяжелые судьбы, повседневные житейские вопросы. Но когда мы помогаем – оказываем психологическую или правовую помощь, я чувствую себя воодушевленной, поскольку внесла в это дело частичку своего труда, – говорит старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия департамента полиции г. Астаны капитан полиции Айгерим Даркембаева.

В столичном подразделении работают семь женщин. Они психологи и ангелы-хранители для семей.

– Каждая семья имеет право на счастье. Наша первостепенная задача – сохранить ячейку общества. Когда сталкиваемся с судьбами женщин, то на их опыте формируем практические советы для других, чтобы они могли избежать каких-то негативных последствий, – продолжает старший инспектор.

Но, к сожалению, не всех удается примирить. За январь текущего года за совершение бытовых правонарушений в суде рассмотрено более 700 административных дел. В отношении домашних дебоширов вынесено порядка 950 защитных предписаний. Судом установлено более 70 особых требований к поведению правонарушителей.

Инспекторы подразделения работают совместно с психологами, оказывая помощь не только жертвам семейных скандалов. В пилотном режиме внедрен международный инструмент оценки рисков бытового насилия по системе ODARA. С его помощью выявляются лица, потенциально склонные к совершению правонарушений в сфере быта, с которыми в дальнейшем работают психологи.

– На постоянной основе по четвергам проводится комплексная работа с проблемными семьями. Специалистами НПО (психологами, медиаторами, юристами) детально разбираются вопросы семьи. Также регулярно по субботам проводится профилактичес­кая работа с агрессорами, в том числе в специальном приемнике для административно-арестованных лиц, с приглашением мужчин-психологов, представителей мечети, общественных деятелей, блогеров, работников ОО «Совет Отцов», РОО «Сенімен болашақ», – рассказывает собеседница.

К слову, женщины, по словам полицейской, стали более осведомленными и намного чаще, чем раньше, обращаются за помощью. К тому же в прошлом году по поручению Президента ужесточена ответственность за бытовое насилие. Внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы. С 1 июля 2023 года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Административное производство возбуждается по факту, а окончательная правовая оценка дается судом. При этом правонарушитель имеет право примириться с жертвой только один раз в суде.

– С женщинами, которые к нам обращаются, мы постоянно поддерживаем связь, интересуемся, все ли у них в порядке, изменился ли супруг в лучшую сторону, как в целом обстановка в семье. Также беседуем с право­нарушителями. Но далеко не все из мужчин осознают свою ошибку, – констатирует Айгерим Даркембаева.

Управлением местной полицейской службы ДП города Астаны совместно с социальным спортивным клубом TÖRE TEAM подписан меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии по вопросам противодействия семейно-бытовому насилию. Теперь пострадавшие, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малоимущих семей и трудные подростки (с согласия законных представителей) могут бесплатно пройти курсы самообороны.

Полицейские на постоянной основе проводят анализ причин, по которым случаются семейные ссоры. Среди основных – неприяз­ненные отношения, распитие спирт­ных напитков, вопросы раздела имущества, ревность, желание унизить или усмирить женщину.

– Главная причина – недопонимание между супругами. Причем семейные скандалы происходят в разных семьях независимо от брачного стажа. Зачастую женщины терпят до последнего. Но в таких семьях страдают дети, и прежде всего нужно думать о них, – считает инспектор столичного подразделения по защите женщин от насилия.

Поздравляя женщин с Международным женским днем, Айгерим Даркембаева пожелала им счастья:

– От всего личного состава департамента полиции города Астаны поздравляю всех женщин. Желаю всегда быть красивыми и счастливыми. А мужчинам хочу сказать: оберегайте свое счастье. Если женщина будет счастлива, то и в семье все будет хорошо.