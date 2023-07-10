Игра, прошедшая через века

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Айгуль Турысбекова

Штаб-квартира вновь созданной Международной федерации по борьбе на лошадях будет находиться в Алматы.

Пресс служба Ассоциации национальных видов спорта РК

Президентом новой организации единогласно избран руководитель казахстанской федерации данного вида спорта Марат Жуман. Решение принято по итогам первого Всемирного съезда Федерации борьбы на лошадях «Аударыспақ». В нем приняли участие руководители национальных федераций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Китая, России, Венгрии.

По словам Марата Жумана, таким образом открыта новая страница в истории конного спорта. Утверждены устав и структура работы организации, разработаны единые правила игры. В их основу легли правила казахской национальной игры «Аударыспақ».

Кроме того, утверждены весовые категории спортсменов и календарь соревнований, запланировано методическое обеспечение тренировочного процесса. В целях проведения на высоком уровне турниров в соответствии с международными стандартами планируется обязательное внедрение системы VAR (видеонаблюдение). Работа структуры будет сосредоточена на популяризации и привлечении молодежи к этому виду спорта.

Приветствуя участников форума, президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов отметил, что это знаменательный день. Также он выразил уверенность: создание Международной федерации будет способствовать продвижению этого вида спорта в мире, включению его в программу Азиатских игр, а также в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Спикер напомнил, что в будущем году Астана будет принимать V Всемирные игры кочевников. Этот вопрос находится под личным контролем Главы государства. Ассоциация нацио­нальных видов спорта совместно с дочерними федерациями уже приступила к подготовке к проведению состязаний.

– Национальные виды спорта – бесценное наследие. Создание Меж­дународной федерации станет значительным шагом в их развитии и еще одной возможностью для сближения тюркских стран. Надеемся, с каждым годом ряды федерации будут пополняться новыми членами. Размещение штаб квартиры организации в Алматы – это не только признание заслуг Казахстана, но и большая ответственность,  – отметил Исламбек Салжанов.

Он также добавил, что в нашей стране планируется активно вовлекать сельскую молодежь в занятие этим видом спорта, создавать соответствующую инфраструктуру, готовить тренерские кадры, открывать детские спортивные клубы, для чего будет налажено сотрудничество с Министерством просвещения.

По словам исполнительного директора казахстанской федерации «Аударыспақ» Султана Хандуллаева, сегодня в республике данным видом спорта занимаются более 11 тыс. спортсменов. Наибольшее число победителей республиканских и международных турниров – представители Южно-Казахстанской и Актюбинской областей. Стоит отметить, что недавно казахстанская сборная завоевала первое команд­ное место на чемпионате мира в Татарстане, завоевав четыре золотые медали.

Самым титулованным спорт­сменом является капитан сборной Казахстана, мастер спорта международного класса, чемпион Всемирных игр кочевников, чемпион мира и трехкратный чемпион Азии Сырым Избасаров. Он более 15 лет занимается этим видом спорта. Сегодня секреты спортивного мастерства он передает в качестве главного тренера в Южно-Казахстанской школе национальных игр.

Спортсмен напомнил, что история казахской народной борьбы на лошадях уходит корнями в далекое прошлое. Этот зрелищный спорт развивает не только навыки борьбы, но и умение крепко держаться в седле, одновременно управлять лошадью, бороться с соперником. Казахские конные игры, помогающие развить силу, ловкость и сноровку при езде верхом, были не только увлекательным развлечением кочевников, но и способствовали духовному единству народа.

– Я вижу большой интерес молодежи к национальным играм. Отрадно, что государство уделяет больше внимание развитию этого вида спорта, есть поддержка со стороны спонсоров, которых можно назвать настоящими пат­риотами страны. Всего год существует казахстанская федерация «Аударыспақ», но уже есть видимые результаты, прошли крупные турниры, запланированы новые, – сказал прославленный спортсмен.

#Спорт #борьба #национальные игры #конный спорт

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