Игра, прошедшая через века

Президентом новой организации единогласно избран руководитель казахстанской федерации данного вида спорта Марат Жуман. Решение принято по итогам первого Всемирного съезда Федерации борьбы на лошадях «Аударыспақ». В нем приняли участие руководители национальных федераций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Китая, России, Венгрии.

По словам Марата Жумана, таким образом открыта новая страница в истории конного спорта. Утверждены устав и структура работы организации, разработаны единые правила игры. В их основу легли правила казахской национальной игры «Аударыспақ».

Кроме того, утверждены весовые категории спортсменов и календарь соревнований, запланировано методическое обеспечение тренировочного процесса. В целях проведения на высоком уровне турниров в соответствии с международными стандартами планируется обязательное внедрение системы VAR (видеонаблюдение). Работа структуры будет сосредоточена на популяризации и привлечении молодежи к этому виду спорта.

Приветствуя участников форума, президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов отметил, что это знаменательный день. Также он выразил уверенность: создание Международной федерации будет способствовать продвижению этого вида спорта в мире, включению его в программу Азиатских игр, а также в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Спикер напомнил, что в будущем году Астана будет принимать V Всемирные игры кочевников. Этот вопрос находится под личным контролем Главы государства. Ассоциация нацио­нальных видов спорта совместно с дочерними федерациями уже приступила к подготовке к проведению состязаний.

– Национальные виды спорта – бесценное наследие. Создание Меж­дународной федерации станет значительным шагом в их развитии и еще одной возможностью для сближения тюркских стран. Надеемся, с каждым годом ряды федерации будут пополняться новыми членами. Размещение штаб квартиры организации в Алматы – это не только признание заслуг Казахстана, но и большая ответственность, – отметил Исламбек Салжанов.

Он также добавил, что в нашей стране планируется активно вовлекать сельскую молодежь в занятие этим видом спорта, создавать соответствующую инфраструктуру, готовить тренерские кадры, открывать детские спортивные клубы, для чего будет налажено сотрудничество с Министерством просвещения.

По словам исполнительного директора казахстанской федерации «Аударыспақ» Султана Хандуллаева, сегодня в республике данным видом спорта занимаются более 11 тыс. спортсменов. Наибольшее число победителей республиканских и международных турниров – представители Южно-Казахстанской и Актюбинской областей. Стоит отметить, что недавно казахстанская сборная завоевала первое команд­ное место на чемпионате мира в Татарстане, завоевав четыре золотые медали.

Самым титулованным спорт­сменом является капитан сборной Казахстана, мастер спорта международного класса, чемпион Всемирных игр кочевников, чемпион мира и трехкратный чемпион Азии Сырым Избасаров. Он более 15 лет занимается этим видом спорта. Сегодня секреты спортивного мастерства он передает в качестве главного тренера в Южно-Казахстанской школе национальных игр.

Спортсмен напомнил, что история казахской народной борьбы на лошадях уходит корнями в далекое прошлое. Этот зрелищный спорт развивает не только навыки борьбы, но и умение крепко держаться в седле, одновременно управлять лошадью, бороться с соперником. Казахские конные игры, помогающие развить силу, ловкость и сноровку при езде верхом, были не только увлекательным развлечением кочевников, но и способствовали духовному единству народа.

– Я вижу большой интерес молодежи к национальным играм. Отрадно, что государство уделяет больше внимание развитию этого вида спорта, есть поддержка со стороны спонсоров, которых можно назвать настоящими пат­риотами страны. Всего год существует казахстанская федерация «Аударыспақ», но уже есть видимые результаты, прошли крупные турниры, запланированы новые, – сказал прославленный спортсмен.