Институт металлургии и обогащения Satbayev University станет ключевым партнером в создании Центра редких металлов в Казахстане

27 августа 2024 года подписан Меморандум о сотрудничестве в области науки и технологий между «Институт металлургии и обогащения» Satbayev University и Корейским институтом промышленной технологии (Korea Institute of Industrial Technology)

Это событие знаменует собой не просто формальное соглашение, а глубокое стремление к взаимному обмену знаниями, ресурсами и опытом. Основная цель партнерства — создание в Казахстане научного Центра высокотемпературных/высокоактивных материалов на основе редких металлов и технологий производства высококачественных промышленных продуктов (Center for High-Temperature/Reactive Rare Metal Materials and High-Quality Industrial Products Technology). Центр станет опорной точкой для передовых исследований и разработки технологий, способствующих развитию и процветанию двух стран.

Это большой проект, в центре которого будет стоять коммерциализация казахстанских разработок по извлечению редких металлов в сочетании с корейскими технологиями производства материалов и компонентов из них. Проект рассчитан на пять лет, а бюджет составляет более 10 миллионов долларов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заверил, что лично будет сопровождать и поддерживать проект до конца реализации.

Сотрудничество будет охватывать ключевые направления: разработку и реализацию планов по созданию научного центра, разработку инновационных технологий и проведение исследований, необходимых для его эффективного функционирования.

Меморандум значительно расширяет сферу научного сотрудничества и предусматривает обмен учеными, проведение научных семинаров и мастер-классов. Главная цель — получить конечную высокотехнологичную продукцию и осуществить её коммерциализацию.