Из настоящего – в будущее

Впервые Национальный павильон Республики Казахстан будет представлен на престижной выставке при поддержке Министерства культуры и информации, его комиссаром является глава ведомства Аида Балаева. Павильон Казахстана расположится в одном из исторических мест Венеции – Национальном музее Италии.

– Участие в мероприятиях международного уровня, безусловно, способствует формированию имиджа Казахстана как страны с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом на мировой арене, – отметила председатель Комитета культуры МКИ Кумис Сеитова.

Как сообщили в министерстве, планируется участие в биеннале десяти молодых художников, обу­чающихся в вузах Казахстана. Они смогут ознакомиться с произведениями лучших авторов из разных стран и расширить свои знания.

– Тем самым мы стремимся не только ознакомить мир с нашей национальной культурой, но и дать возможность начинающим талантам обменяться опытом, – подчеркнула Кумис Сеитова.

Посетители выставки смогут увидеть экспозицию проекта «‎Jerūiyq»: взгляд за горизонт». В Венеции будут представлены одно из первых футуристических произведений в истории казахстанского искусства – «Земля и время. Казахстан» Камиля Муллашева, а также монументальное полотно «Новый ребенок. Перерождение» Ерболата Толепбая, отражающее дух времени.

Кроме того, будут выставлены экспериментальные проекты Сакена Нарынова – «Шесть жизней одной души» и «Конец начала или начало конца», а также инсталляция Сергея Маслова «Байконур-2». Группа The2vvo, в состав которой входят художники Елена Позднякова и Эльдар Таги, примет участие в биен­нале с саунд-инсталляцией «Присутствие», художник Анвар Мусрепов представит экспериментальное мистическое видеоэссе «Аластау».

В экспозиции будет представлен воображаемый мир из футуристических горизонтов и порталов из настоящего в иные измерения.

– Работы художников тщательно отбирались, чтобы показать тему в разрезе нескольких поколений: как это ощущалось в 70–80–90-е годы ХХ века и как это вновь переживается современными художниками, работающими с новыми медиа, – рассказала куратор павильона Казахстана Данагуль Толепбай.

По словам со-куратора Анвара Матжанова, концепция экспозиции построена на теме эмансипации воображения.

– Мы стараемся освободить наше сознание, которое на данный момент в международном контексте испытывает кризис нарративов, политических активов, философских концепций и других различных идей. Мы все живем в международной евроцентричной парадигме мира. Размышляем о том, как можно поменять это мировоззрение, наши фантазии и представления о будущем, – отметил он.

Участие казахстанских художников в выставке искусств организовано при поддержке генерального спонсора ТОО «Viled Fashion», компаний ТОО «Qazaq oil», ТОО «Universal Energy Kazakhstan».

60-я Венецианская биеннале «Иностранцы повсюду» будет проходить с 20 апреля по 24 ноября 2024 года. В ней примут участие художники из 90 стран.

Впервые Международная художественная выставка, ставшая прародительницей биеннале в ее современном виде, состоялась в Венеции в 1895 году и почти сразу стала одним из центральных событий в мире искусства. Выставка традиционно привлекает специалистов и ценителей прекрасного со всего мира. В 2022 году ее посетили свыше 800 тыс. человек.