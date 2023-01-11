Избиение школьницы сверстницами в Талдыкоргане: появилось видео с извинениями

Полиция наказала девушку, разместившую в социальных сетях видео с избиением школьницы в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Скриншот с видео instagram.com/zhetysu.police/

Напомним, в Талдыкоргане 3 школьницы избили девочку-подростка. Шокирующие кадры просочились в Казнет и вызвали бурю негодования у пользователей Сети. На кадрах видно, как 3 девочки, не жалея сил, избивают кулаками и ногами подростка.

Видео было снято 9 января в одной из квартир микрорайона Самал в Талдыкоргане. Все участники инцидента установлены. Причина конфликта выясняется

Позже полиция установила того, кто выложил в Сеть шокирующий ролик. Впрочем, девушка сама ранее «отметилась» фейковыми публикациями о полиции, а также видеообращением к казахстанцам, где, используя нецензурную брань, запретила соотечественникам комментировать ее «творение» с расправой над школьницей.

«Установлено, что несовершеннолетняя проживает в Алматы, где обучается в одном из учебных заведений. Видео в сторис для своей страницы девушка скачивала с различных ресурсов о деятельности полиции (гарнизонный развод, полицейский автопарк, доставление знакомых патрульным экипажем и их опрос в участке и так далее), которые в дальнейшем путем монтажа дополняла видео со своим и участием подруг. Непосредственного участия в конфликте школьниц не приняла, а лишь разместила видео на своей странице», – сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области.

За видеообращение с нецензурной бранью девушка привлекается к ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Ее родители будут наказаны по адмстатье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отец с дочерью уже попросили прощения у казахстанцев.