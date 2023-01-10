Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарий полиции и акимата

В городе Талдыкоргане несовершеннолетние избили девочку-подростка. Шокирующие кадры просочились в Казнет и вызвали бурю негодования у пользователей Сети, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДП СКО

На кадрах видно, как 3 девочки, не жалея сил, избивают кулаками и ногами подростка. Кто производит съемку этой расправы, не ясно.

В Департаменте полиции Жетысуской области проинформировали, что видео снято 9 января в одной из квартир микрорайона Самал в Талдыкоргане. Все участники инцидента установлены и опрошены.

«Все являются несовершеннолетними, обучающимися в различных учебных учреждениях областного центра и Каратальского района. Причина конфликта выясняется», – отметили в ДП.

При этом потерпевшая девушка вместе со своим представителем (бабушкой) наотрез отказалась обращаться в полицию с заявлением. Тем не менее административное производство все же возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Кроме того, материалы на подозреваемых в рукоприкладстве направлены на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате», –дополнили в департаменте.

После вопиющего инцидента была создана специальная комиссия из представителей управления образования, правоохранительных органов, департамента по обеспечению качества в сфере образования, сообщается на странице в Facebook облакимата.

«Этот случай произошел во внеучебное время в одной из квартир Талдыкоргана. Будет проведена проверка воспитательной работы учебных заведений, в которых они обучаются. Пострадавшей будет оказана вся необходимая психологическая помощь. Кроме того, будет рассмотрен вопрос дальнейшего обучения лиц, применивших физическую силу», – подчеркнули в акимате.