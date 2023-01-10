Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарий полиции и акимата

Происшествия , Видеогалерея
202
Елисеева Екатерина
корреспондент

В городе Талдыкоргане несовершеннолетние избили девочку-подростка. Шокирующие кадры просочились в Казнет и вызвали бурю негодования у пользователей Сети, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба ДП СКО

На кадрах видно, как 3 девочки, не жалея сил, избивают кулаками и ногами подростка. Кто производит съемку этой расправы, не ясно.

В Департаменте полиции Жетысуской области проинформировали, что видео снято 9 января в одной из квартир микрорайона Самал в Талдыкоргане. Все участники инцидента установлены и опрошены.

«Все являются несовершеннолетними, обучающимися в различных учебных учреждениях областного центра и Каратальского района. Причина конфликта выясняется», – отметили в ДП.

При этом потерпевшая девушка вместе со своим представителем (бабушкой) наотрез отказалась обращаться в полицию с заявлением. Тем не менее административное производство все же возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Кроме того, материалы на подозреваемых в рукоприкладстве направлены на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате», –дополнили в департаменте.

После вопиющего инцидента была создана специальная комиссия из представителей управления образования, правоохранительных органов, департамента по обеспечению качества в сфере образования, сообщается на странице в Facebook облакимата.

«Этот случай произошел во внеучебное время в одной из квартир Талдыкоргана. Будет проведена проверка воспитательной работы учебных заведений, в которых они обучаются. Пострадавшей будет оказана вся необходимая психологическая помощь. Кроме того, будет рассмотрен вопрос дальнейшего обучения лиц, применивших физическую силу», – подчеркнули в акимате.

 

 

Популярное

Все
Бездомных животных в Карагандинской области решено содержать не в приютах, а в… контейнерах
Пользователям социального такси отказали в перевозках, предложив взамен услуги деньги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов
Консерватизм креативом не испортишь
Верны присяге и служебному долгу
Наказание за вандализм и порчу чужого имущества ужесточили в Казахстане
Позарились на чужое
Десятки жителей Шымкента потеряли деньги и надежду получить обещанную высокооплачиваемую работу в Турции
Пришло смирение, а боль осталась
Знания – сила
Кто поддержит бизнес-вумен?
Дело всей ее жизни
Отходы – в удобрения
Покер за 24 минуты
Почти вдвое увеличен срок отработки для врачей, прибывших в Костанайскую область и получивших подъемные
В руках – лопаты, в сердцах – добро
Госбюджет – это деньги налогоплательщиков. А потому представители общественности могут осуществлять контроль его расходования
Необходимость в новом формате управления жилищным фондом сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Но вопросы остаются
Путеводная звезда Суриям
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Токаев дал поручения новым министрам
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы

Читайте также

Происшествия
Пропавшего больше недели назад пастуха нашли мертвым в Улыт…
Происшествия
В Мангистауской области задержан замначальника районного от…
Транспорт , Происшествия
Автовоз из Кыргызстана 6 суток не могли вытащить из кювета …
Происшествия
Автобус столкнулся с легковушкой в центре Туркестана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]