К дню рождения матери вся большая семья Садуакасовых приезжает в Каркаралинск

Образ мамы для Мейрамгуль Садуакасовой всегда ассоцируется с красотой, добротой и семейным уютом. Тишжан Садуакасова прожила с супругом счастливые шестьдесят лет. За это время они воспитали двенадцать детей: шесть сыновей и шесть дочерей. Каждый из них стал личностью, добился высот в своей профессии, и в этом заслуга любящих родителей.

– Мама и папа родились и выросли в Каркаралинске. Жили они скромно, в юртах, на соседних жайляу. А поженились родители в 1959 году, маме тогда было 16 лет, – говорит Мейрамгуль.

Отец Токен Садуакасов окончил техникум, институт, стал работать в метеослужбе «Казгидромет» в Каркаралинске, которую позже возглавил. А мама Тишжан была домохозяйкой. Первые восемь лет у супругов не было детей. И когда появился первый сын, счастью не было предела. А потом через каждые год-полтора в семье рож­дались дети.

– Я родилась десятой, в 1983 году, – рассказывает Мейрамгуль Садуакасова, – после моего рождения маме вручили почетную награду «Алтын алқа». Все мы рос­ли в атмосфере дружбы, любви и уважения друг к другу. Папа был строгим, но справедливым. После ранней смерти своего отца он помогал младшим брать­ям и сестрам. Например, возил их на учебу, помогал с деньгами. В совхозе тогда ведь только у нашего папы была машина. Мы так любили кататься на нашей «Волге», – улыбаясь рассказывает Мейрамгуль.

Вспоминает она и о том, как их отец относился к порядку в доме. Глава семейства любил чистоту и прививал это качество детям. Чистота в семье Садуакасовых начиналась с порога: ни единой соринки, обувь и вещи разложены по местам. А следила за всем этим мама Мейрамгуль.

– Мама очень добрая и чуткая. Своей любовью она окутала нашу жизнь. При этом многие удивлялись, как она успевает и за детьми смотреть, и гладить, и стирать, и готовить, и за бабушкой ухаживать. По домашнему хозяйству мы у нее многому научились, – признается дочь.

В доме было негласное правило собираться на ужин вместе за одним дастарханом.

– Не принимались за еду, пока все не соберутся. Для папы это было важно. И эта традиция передалась и в наши семьи, мы все садимся за стол, обязательно без телефонов, – уточняет Мейрамгуль Садуакасова.

А после трапезы начиналось самое главное веселье. Родители вместе с детьми играли в «Поле чудес» или «Угадай мелодию».

– По вечерам мы часами беседовали с отцом, – продолжает дочь. – Он хотел, чтобы мы научи­лись выражать свои мысли, были творческими личностями. Наверное, поэтому все дети чем-то увлечены. Я, например, преподаватель по домбре. Открыла в Астане частную школу, веду уроки. Помню, папа любил, когда я в детстве играла на любимом музыкальном инструменте. Можно сказать, что я осуществила его мечту!

Если девочки пели и танцевали, то мальчики больше пропадали во дворе. Они играли в футбол, волейбол. При этом каждый из братьев и сестер стоял друг за друга горой. Дружба и взаимопомощь – важная черта семьи Садуакасовых.

Время шло, дети росли, поступали в вузы, уезжали в города и создавали свои семьи. На сегодня все они нашли себя в профессиях: успешно работают учителями, врачами, предпринимателями, есть среди них и строитель, и фермер, и работник сферы IT.

А по спортивной стезе пошел одиннадцатый ребенок в семье – 39-летний Кайрат Садуакасов. Сейчас он является преподавателем физкультуры в столичном колледже.

– Мы с детства дружили со спортом: боролись, играли. И поэтому при поступлении без сомнений выбрал физкультурное направление. Каждый день прохожу по семь-восемь километров, два-три раза в неделю – бассейн. Так как я преподаю студентам, то и сам должен быть в хорошей физической форме, – считает Кайрат.

Несмотря на то что все дети осели в разных городах, у Садуа­касовых есть одно неизменное правило – раз в год собираться в отчем доме в Каркаралинске.

– Это уже стало доброй традицией, – улыбается Мейрамгуль. – Наш дом все так же стоит в Каркаралинске. В день рождения матери мы обязательно собираемся, где бы мы ни были. Накрываем большой дастархан. Папы уже с нами нет. Но мы помним, каким он был прекрасным человеком.

За организацию любого семейного мероприятия отвечает мама. Несмотря на то что Тишжан Садуакасовой 81 год, она все так же энергична и полна творческих идей.

– При каждой встрече мама что-то придумывает, не отстает от современных трендов, – делится Мейрамгуль. – Каждое наше мероприятие имеет свою тематику. Например, перед Новым годом мы делали цветную вечеринку, когда одевались своими семьями в одежду одних цветов. Вообще, когда мы собираемся вместе, столько смеха и шуток! Недавно женился племянник, сын брата. Так на свадьбе мы организовали номер, как в программе «Екі жұлдыз», когда двое участников поют песни. Вот было весело!

А к 80-летнему юбилею мамы дети организовали торжественный той в ресторане. И сделали сюрприз: на сцену вышли все двенадцать детей и исполнили песню в честь матери.

– Я выложила видео этого момента в TikTok, и за день ролик набрал до 400 тысяч просмотров, тысячи лайков и комментариев. Многие желали здоровья маме, писали, что мы счастливая многодетная семья. Благодаря ролику нас узнавали и даже предложили поучаствовать в республиканском конкурсе «Мерейлі отбасы», – отметила Мейрамгуль.

К слову, семья Садуакасовых успешно прошла все этапы конкурса и в прошлом году стала победительницей «Мерейлі отбасы». В столицу тогда приехали все дети, вместе они прошлись по красной дорожке.

– Главное качество, которое передали нам родители, – уважение друг к другу. Мы ни разу не видели, чтобы они ругались, никто в семье даже и голоса не повышал. Помню слова отца: «Если кто-то обиделся или рассердился на тебя, промолчи, пройдет время, и станет понятно, кто виноват, а кто прав». Так и было, – вспоминает собеседница.

Младший сын Кайрат Садуакасов считает, что родители стали важным ориентиром в его жизни. Но больше он отмечает особую роль мамы.

– Я самый младший сын, и мне многое разрешалось, – поделился он. – Конечно, мог натворить дел, но мама всегда прощала, оберегала меня. И теперь, когда я стал взрослым, понимаю, насколько мама светлый и мудрый человек. Своими трудом, самоотвержен­ностью, добротой она была примером. Для меня наши родители – это символ любви, стойкости и верности!