К энергетическому балансу

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Ербол Тишкамбаев

На встречах сенаторов в регионах казахстанцы интересуются вопросами применения современных технологий при строительстве АЭС

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутат Сената РК Нурторе Жусип встретился с работниками библиотек и архивов города Алматы. Стороны обсудили предстоящий референдум о строительстве АЭС, перспективы атомной энергетики и ее значение для энергети­ческой безопасности страны. Также рассмотрели стратегические, экологические, экономические и научные преимущества атомных электростанций, способствующих устойчивому развитию и процветанию государства.

В своем выступлении Нурторе Жусип подчеркнул, что ядерная энергетика имеет значительный потенциал для укрепления энергетической безопасности Казах­стана. Обладая богатыми запасами урана, страна находится в выгодной позиции для развития собственной ядерной программы, что позволит снизить зависимость от ископаемого топлива и диверсифицировать энергетический баланс. Депутат отметил, что инвестиции в ядерную энергетику могут существенно укрепить энергетическую независимость Казахстана и способствовать достижению целей устойчивого развития за счет сокращения выбросов парниковых газов.

– Будущее ядерной энергетики выглядит многообещающе. Страны, ранее скептически настроенные, теперь пересматривают свои позиции и видят в ней важное дополнение к возобновляемым источникам энергии. Ядерная энергетика обеспечивает высокую энергетическую безопасность и при этом является экологически чистым решением, – сказал Нурторе Жусип.

С молодежью и работниками медицинской сферы Кызылординской области встретились Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов.

– Каждый день создаются новые полезные и передовые технологические устройства, включая автомобили и мобильные телефоны. Атомные станции также находятся в процессе постоянного обновления. Ядерные реакторы поколения III+ уже доказали свою эффективность и успешно применяются в ряде стран, – отметил Наурызбай Байкадамов.

В свою очередь Руслан Рустемов подчеркнул, что строительство новых энергопроизводящих объектов позволит создать множество рабочих мест, что значительно повысит потенциал страны. Парламентарий также поделился информацией о работе ядерного физического института в Алматы, отметив их серьезные научные разработки.

О том, что строительство АЭС укрепит экономику Казахстана, на встрече с личным составом подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны говорил сенатор Андрей Лукин. Он подробно рассказал о значении проекта для страны, ответил на вопросы граждан и разъяснил возможные последствия голосования.

Депутаты Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов встретились с жителями областного центра Восточно-Казахстанской области. Ольга Булавкина подчеркнула, что атомная энергетика в Казахстане развита слабо и для успешного внедрения технологий необходимо уделить внимание обучению специалистов.

В свою очередь депутат Шака­рым Буктугутов добавил, что строительство АЭС не является решением всех проблем, связанных с энергетикой, но оно позволит значительно снизить дефицит электроэнергии в стране. Он также отметил, что к вопросу строительства нужно подходить ответственно, учитывая все возможные риски и выгоды для общества.

О том, что АЭС сегодня – это единственный стабильный и экологически чистый источник энергии в Казахстане, шла речь на встрече депутатов Нурлана Бекназарова и Айгуль Капбаровой с сотрудниками сферы здравоохранения города Шымкента.

– В мире остро стоит вопрос дефицита воды и энергии. Сохранить независимость смогут только те страны, которые обеспечат себя необходимыми ресурсами. Решение проблемы нехватки электроэнергии и воды, упомянутое в Послании Главы государства, является важным аспектом нашего развития. В связи с этим принято решение о проведении общенационального референдума по строительству АЭС, – отметила сенатор Айгуль Капбарова.

В свою очередь сенатор ­Нурлан Бекназаров акцентировал внимание на современных мерах безо­пасности ядерных реакторов, которые исключают радиационное воздействие на население и окружающую среду.

Сенатор Амангельды Толамисов встретился с представителями общественных объединений области Жетысу.

– Казахстан импортирует значительную часть необходимой энергии, а с учетом демографического роста потребление электроэнергии в будущем только возрастет. Главное богатство Казахстана – это люди, и наша задача – обеспечить каждому гражданину качественные условия жизни, – сказал Амангельды Толамисов.

О значимости предстоящего референдума со студентами и коллективом гуманитарно-технического колледжа Карасайского района Алматинской области говорили сенаторы Закиржан Кузиев и Жанболат Жоргенбаев. В своем выступлении сенатор Закиржан Кузиев отметил, что для Алматинской области, где функцио­нируют немало предприятий, очень важно иметь устойчивые источники энергии, что позволит решить вопрос дефицита электроэнергии в регионе.

#казахстан #регионы #АЭС #атомная энергетика #атом #сенаторы

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