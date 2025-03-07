К взаимовыгодному партнерству

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Республику Кипр с первым официальным визитом.

В Никосии глава казахстанского внешнеполитического ведомства был принят Президентом Кипра Никосом Христодулидисом. В ходе встречи отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества, достигнутый за последнее время, и настрой на его дальнейшее укрепление.

В 2019 году Никос Христодулидис, будучи министром иностранных дел Кипра, посетил Казахстан, и его визит придал серьезный импульс развитию политического диалога и активизации торгово-экономических связей.

Сегодня Казахстан наряду с Индией обозначен кипрской стороной в качестве приоритетного для развития сот­рудничества государства на азиатском направлении.

В свою очередь Мурат Нуртлеу передал лидеру Кипра теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он отметил, что Кипр является одним из важных партнеров нашей страны в Европейском союзе и Средиземноморье.

Собеседники приветствовали взаим­ное открытие посольств в столицах обеих стран, что стало важным шагом для соз­дания новых возможностей партнерства в различных сферах.

Стороны также констатировали наличие перспектив дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, транспорта, цифровизации и туризма. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

В рамках официального визита глава МИД РК также провел переговоры с кипрским коллегой Константиносом Комбосом, с которым обсудил основные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Как отмечалось, регулярные встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран придали заметный импульс поступательному развитию двусторонних отношений и укреплению соответствующей договорно-правовой базы.

По информации МИД РК, товаро­оборот между Казахстаном и Кипром в 2024 году увеличился в пять раз по сравнению с 2023-м, составив 7,1 млн долларов. Объем кипрских инвестиций в 2024 году – 227 млн долларов, в целом с 2005 года Кипр инвестировал в экономику Казахстана 4,8 млрд долларов. На переговорах в Никосии было предложено активизировать деловые контакты с целью расширения инвестиционного взаимодействия и дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли.

Константинос Комбос со своей стороны подчеркнул, что Казахстан является надежным партнером Кипра в Центральной Азии. Была дана высокая оценка взаимодействию двух стран в рамках различных международных площадок, включая ООН и ОБСЕ.

По итогам переговоров стороны договорились рассмотреть возможность создания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, активизировать деятельность Деловой ассоциации «Кипр – Казахстан», проработать вопрос об открытии прямых рейсов между двумя странами. Также обе страны подтвердили готовность к тес­ному и плодотворному сотрудничеству и разработке новых инициатив в приоритетных областях, в том числе в рамках предстоящего председательства Кипра в Совете ЕС в первом полугодии 2026 года.

В ходе визита глава МИД РК встретился­ с президентом Деловой ассоциации «Кипр – Казахстан» Костасом Маркидесом, с которым обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества, привлечение кипрских инвестиций в Казахстан, а также перспективы реализации совместных проектов в различных сферах.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 367 компаний с учас­тием кипрского капитала. Углубление партнерства между деловыми кругами двух стран станет важным фактором дальнейшего роста взаимной торговли и расширения инвестиционного взаимодействия.