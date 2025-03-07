К взаимовыгодному партнерству Статьи 7 марта 2025 г. 5:00 2 Ануар Калмыков Казахстан и Кипр нацелены на развитие взаимодействия по широкому спектру направлений фото МИД РК Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Республику Кипр с первым официальным визитом. В Никосии глава казахстанского внешнеполитического ведомства был принят Президентом Кипра Никосом Христодулидисом. В ходе встречи отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества, достигнутый за последнее время, и настрой на его дальнейшее укрепление. В 2019 году Никос Христодулидис, будучи министром иностранных дел Кипра, посетил Казахстан, и его визит придал серьезный импульс развитию политического диалога и активизации торгово-экономических связей. Сегодня Казахстан наряду с Индией обозначен кипрской стороной в качестве приоритетного для развития сотрудничества государства на азиатском направлении. В свою очередь Мурат Нуртлеу передал лидеру Кипра теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он отметил, что Кипр является одним из важных партнеров нашей страны в Европейском союзе и Средиземноморье. Собеседники приветствовали взаимное открытие посольств в столицах обеих стран, что стало важным шагом для создания новых возможностей партнерства в различных сферах. Стороны также констатировали наличие перспектив дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, транспорта, цифровизации и туризма. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. В рамках официального визита глава МИД РК также провел переговоры с кипрским коллегой Константиносом Комбосом, с которым обсудил основные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Как отмечалось, регулярные встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран придали заметный импульс поступательному развитию двусторонних отношений и укреплению соответствующей договорно-правовой базы. По информации МИД РК, товарооборот между Казахстаном и Кипром в 2024 году увеличился в пять раз по сравнению с 2023-м, составив 7,1 млн долларов. Объем кипрских инвестиций в 2024 году – 227 млн долларов, в целом с 2005 года Кипр инвестировал в экономику Казахстана 4,8 млрд долларов. На переговорах в Никосии было предложено активизировать деловые контакты с целью расширения инвестиционного взаимодействия и дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли. Константинос Комбос со своей стороны подчеркнул, что Казахстан является надежным партнером Кипра в Центральной Азии. Была дана высокая оценка взаимодействию двух стран в рамках различных международных площадок, включая ООН и ОБСЕ. По итогам переговоров стороны договорились рассмотреть возможность создания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, активизировать деятельность Деловой ассоциации «Кипр – Казахстан», проработать вопрос об открытии прямых рейсов между двумя странами. Также обе страны подтвердили готовность к тесному и плодотворному сотрудничеству и разработке новых инициатив в приоритетных областях, в том числе в рамках предстоящего председательства Кипра в Совете ЕС в первом полугодии 2026 года. В ходе визита глава МИД РК встретился с президентом Деловой ассоциации «Кипр – Казахстан» Костасом Маркидесом, с которым обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества, привлечение кипрских инвестиций в Казахстан, а также перспективы реализации совместных проектов в различных сферах. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 367 компаний с участием кипрского капитала. Углубление партнерства между деловыми кругами двух стран станет важным фактором дальнейшего роста взаимной торговли и расширения инвестиционного взаимодействия. #Казахстан #сотрудничество #Кипр