Более 5 тысяч человек спасли за 2 дня на автодорогах в Казахстане

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Более 5 тысяч человек спасли от обморожения на казахстанских автодорогах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации ведомства, на автодорогах страны продолжаются аварийно-спасательные работы. Из-за понижения температуры, гололеда и метели в ряде регионов закрыты республиканские и областные автодороги. 

«Всего в течение двух суток на автодорогах страны спасено более 5 тысяч человек, в том числе 275 детей. Только за прошедшие сутки на дорогах спасено 4 510 человек, из них 225 детей», — озвучили цифры в министерстве.

В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства МЧС, министерства обороны, полиции, КазАвтоЖола, пограничного отряда.

Кроме того, в Жамбылскую область для оказания помощи в передвижении почти 100 автомобилей, направляющихся в Кыргызстан, прибыли спасатели и техника из этой соседней страны.

«На выезде из Тараза в сторону Шымкента образовался затор из более 400 машин, на перевале Кордай — 60 авто, на Благовещенке — 340. Автодороги очищаются круглосуточно», — отметили в МЧС.

По направлению Шымкент – Тараз, в районе населенного пункта Шукырбулак, скопились около 400 единиц техники, в районе села Шакпак – почти 230 авто, в которых находятся порядка 1 200 человек. Они размещены в пунктах обогрева.

По решению акимов Жамбылской и Туркестанской областей в Кордайском, Шуском и Тюлькубасском районах объявлены чрезвычайные ситуации природного характера местного масштаба.

В министерстве добавили, что для тех, кто находится в трудном положении, работают телефоны горячей линии:

- МЧС – 8 (7172) 70-41-14;

- ДЧС Жамбылской области – 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67; 

- ДЧС Туркестанской области – 8 (7253) 35-78-97.

#трасса #спасатели #МЧС #морозы

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