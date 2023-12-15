Какие участки республиканских трасс закрыты в Казахстане

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Из-за непогоды введено ограничение для движения транспорта на 16 участках республиканских автодорог в 5 областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «КазАвтоЖол».

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Алматинская область - 1 участок (84 км)

1. а/д «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Жанакурылыс- гр.Жамбылской обл.- 84 км;

Ограничение действует для всех видов транспорта

Жамбылская область - 11 участков (1 103 км)

1. «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл – 59 км;

2. «Мерке-Шу-Бурылбайтал» уч. с.Бейназар-с.Бурылбайтал – 107 км;

3. «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Кенен - с.Кайнар

(новый перевал Кордай) – 95 км;

4. «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Кайнар-с.Мерке – 117 км;

5. «Шу-Кайнар» уч. Шу-Кайнар – 56 км;

6. «Кордай-Кайнар» уч. Кордай-Кайнар – 24 км;

Ограничение действует для всех видов транспорта

12.  «Алматы-Ташкент-Термез» уч.. с.Кенен-с.Кордай-с.Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 км;

13. «Старый перевал Куюк» - 11 км;

14. «Новый обход г.Тараз» - 58 км;

15. «Мерке-Шу-Бурылбайтал» уч. с.Мерке-с.Бейназар –

266 км;

16.  «Екатеринбург-Алматы» уч. гр.Карагандинской обл.-гр.Алматинской обл – 209 км.

Ограничение действует для транспорта оснащенных дизельным двигателем

Область Жетысу - 2 участка (145 км)

1. а/д «Ушарал-Достык» уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км;

2. а/д «Сарыозек-Коктал» уч. с.Сарыозек-перевал Алтын Емель – 45 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта

Мангистауская область – 1 участок (380 км)

2. а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» уч. с.Бейнеу -с.Жетыбай – 380 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта

Туркестанская область – 1 участок (62 км)

1. а/д «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Машат - гр.Жамбылской области - 62 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1 774 км.

На республиканских автодорогах задействовано 1 340 дорожных работников и 550 единиц техники.

 

 

#регионы #погода #дороги #КазАвтоЖол #закрытие

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