Какие участки республиканских трасс закрыты в Казахстане

Из-за непогоды введено ограничение для движения транспорта на 16 участках республиканских автодорог в 5 областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «КазАвтоЖол».
Алматинская область - 1 участок (84 км)
1. а/д «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Жанакурылыс- гр.Жамбылской обл.- 84 км;
Ограничение действует для всех видов транспорта
Жамбылская область - 11 участков (1 103 км)
1. «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл – 59 км;
2. «Мерке-Шу-Бурылбайтал» уч. с.Бейназар-с.Бурылбайтал – 107 км;
3. «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Кенен - с.Кайнар
(новый перевал Кордай) – 95 км;
4. «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Кайнар-с.Мерке – 117 км;
5. «Шу-Кайнар» уч. Шу-Кайнар – 56 км;
6. «Кордай-Кайнар» уч. Кордай-Кайнар – 24 км;
Ограничение действует для всех видов транспорта
12. «Алматы-Ташкент-Термез» уч.. с.Кенен-с.Кордай-с.Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 км;
13. «Старый перевал Куюк» - 11 км;
14. «Новый обход г.Тараз» - 58 км;
15. «Мерке-Шу-Бурылбайтал» уч. с.Мерке-с.Бейназар –
266 км;
16. «Екатеринбург-Алматы» уч. гр.Карагандинской обл.-гр.Алматинской обл – 209 км.
Ограничение действует для транспорта оснащенных дизельным двигателем
Область Жетысу - 2 участка (145 км)
1. а/д «Ушарал-Достык» уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км;
2. а/д «Сарыозек-Коктал» уч. с.Сарыозек-перевал Алтын Емель – 45 км.
Ограничение действует для всех видов транспорта
Мангистауская область – 1 участок (380 км)
2. а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» уч. с.Бейнеу -с.Жетыбай – 380 км.
Ограничение действует для всех видов транспорта
Туркестанская область – 1 участок (62 км)
1. а/д «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с.Машат - гр.Жамбылской области - 62 км.
Ограничение действует для всех видов транспорта
По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1 774 км.
На республиканских автодорогах задействовано 1 340 дорожных работников и 550 единиц техники.