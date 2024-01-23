Как собрать «тревожный чемоданчик»?

Подробные инструкции дали в МЧС, передает Kazpravda.kz
«Тревожный чемодан» - так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь-то землетрясение, наводнение, пожар и т.д.
Сюда входят предметы, которые вы можете использовать в экстренных случаях. «Тревожный чемодан» состоит из документов, денег, аптечки первой помощи, еды на три дня, запаса питьевой воды, консервов, средств гигиены, теплой одежды, пледа, разных принадлежностей (радио, фонарик, батарейки, спички, инструменты, свисток).
Напомним, что в ночь на 23 января произошло землетрясение на территории Кыргызстана, которое ощутили в некоторых областях Казахстана, в том числе в Алматы.
В МЧС также напомнили правила поведения при землетрясении.
«Если Вы находитесь в помещении, быстро займите безопасное место. Укройтесь в проеме внутренней двери или в углу комнаты. Не выбегайте на балкон, стойте дальше от окон и тяжелых предметов. Не выбегайте из здания, дождитесь, когда закончатся толчки, и только тогда покиньте помещение. Не пользуйтесь лифтом. Отключите воду, газ, электричество перед уходом. Возьмите с собой «тревожный чемоданчик», в котором должны находиться фонарик, аптечка, документы. Если вы находитесь на улице, найдите открытую площадку подальше от зданий и линий электропередач», - говорится в сообщении.