Сильное землетрясение ощутили жители Алматы

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК опубликовало информацию о землятрясении минувшей ночью в Алматы, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января в 00:09 алматинского времени было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 264 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Координаты эпицентра 41.32° с.ш. 78.61° в.д. Глубина 65 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 5 баллов, Шымкент - 2 балла.

"Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Оперативному дежурному департамента полиции доведено сообщение для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений", - рассказали в МЧС.

Также спасатели распространили памятку с 10 простыми шагами при землетрясении:

1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

3. Отойдите от мебели, окна, люстры;

4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

6. Отключите воду, газ электричество;

7. Возьмите тревожный чемоданчик, подготовленный заранее;

8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. Будьте готовы к повторным толчкам;

10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.