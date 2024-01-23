Сильное землетрясение ощутили жители Алматы

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК опубликовало информацию о землятрясении минувшей ночью в Алматы, передает Kazpravda.kz.
По данным МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января в 00:09 алматинского времени было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 264 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Координаты эпицентра 41.32° с.ш. 78.61° в.д. Глубина 65 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 5 баллов, Шымкент - 2 балла.
"Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Оперативному дежурному департамента полиции доведено сообщение для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений", - рассказали в МЧС.
Также спасатели распространили памятку с 10 простыми шагами при землетрясении:
1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
6. Отключите воду, газ электричество;
7. Возьмите тревожный чемоданчик, подготовленный заранее;
8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
9. Будьте готовы к повторным толчкам;
10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.