По информации о "бесполезных" видах спорта сделали заявление в профильном министерстве

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В министерстве туризма и спорта обратились к гражданам в связи с распространением в СМИ некорректной информации о «бесполезных» видах спорта, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Скриншот с видео: пресс-служба Минтуризма и спорта РК

Пресс-секретарь ведомства Сырым Боранбай прокомментировал данную ситуацию. 

«По итогам пресс-конференции на площадке СЦК с участием министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева на информационных лентах и в соцсетях распространяется некорректная информация о якобы бесполезных видах спорта, которые не будут финансироваться за счет государства.

В этой связи вносим пояснения, что некоторые СМИ не совсем правильно истолковали тезисы, озвученные главой ведомства. Государство в первую очередь будет финансировать медалоемкие, опорные и национальные виды спорта. Те из них, которые не войдут в список приоритетных видов спорта, будут развиваться в конкурентной среде за счет меценатов, спонсоров и других источников. Это мировая практика. Напоминаем, что данная работа будет проводиться поэтапно», — пояснил Боранбай.   

#соцсети #СМИ #СЦК #министерство туризма и спорта

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