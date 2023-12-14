По информации о "бесполезных" видах спорта сделали заявление в профильном министерстве

Пресс-секретарь ведомства Сырым Боранбай прокомментировал данную ситуацию.

«По итогам пресс-конференции на площадке СЦК с участием министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева на информационных лентах и в соцсетях распространяется некорректная информация о якобы бесполезных видах спорта, которые не будут финансироваться за счет государства.

В этой связи вносим пояснения, что некоторые СМИ не совсем правильно истолковали тезисы, озвученные главой ведомства. Государство в первую очередь будет финансировать медалоемкие, опорные и национальные виды спорта. Те из них, которые не войдут в список приоритетных видов спорта, будут развиваться в конкурентной среде за счет меценатов, спонсоров и других источников. Это мировая практика. Напоминаем, что данная работа будет проводиться поэтапно», — пояснил Боранбай.