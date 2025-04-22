На прошедшей неделе «Кайрат», который сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу, провел сразу два поединка. В связи с подготовкой к еврокубкам алматинцы договорились с футбольным клубом «Атырау» о том, что они заранее сыграют с ними матч, намеченный на лето. Поединок прошел в среду в Алматы и завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Все прочили победу кайратовцам и в выездном воскресном матче против одного из аутсайдеров чемпионата – кызылординского «Кайсара», но тут-то и случился первый сюрприз. Хозяева поля, которые, напомним, в этом году избавились от всех легионеров и выступают лишь только с казахстанскими футболистами, смогли остановить серьезного соперника и добиться ничьей – 0:0.

Воспользоваться осечкой «Кайрата» вполне могла и довольно грозная «Астана», которая в этот же день проводила поединок в Туркестане против местного «Турана». Столичная команда даже вела долгое время со счетом 1:0 благодаря голу хорвата Марина Томасова на 30-й минуте, но поч­ти под занавес встречи пропустила гол на 84-й минуте от узбекского легионера Хуршидбека Мухтарова и завершила игру со счетом 1:1. Это был второй громкий сюрприз.

Центральным же можно назвать поединок в Костанае, где встретились еще два лидера нашего первенства – местный «Тобол» и прибывший к ним в гости «Актобе». Все ожидали яркого противостояния, но игра завершилась уверенной победой хозяев поля, которые забили два безответных мяча усилиями черногорца Марка Вукчевича (46-я минута) и полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова (78-я минута).

В остальных поединках пятого тура были зафиксированы следующие результаты: «Елимай» из Семея в гостях вырвал победу у столичного «Жениса» – 1:0; «Атырау» на своем поле уступил петропавловскому «Кызылжару» – 1:2; в Шымкенте «Ордабасы» с минимальным счетом – 1:0 – обыграл талдыкорганский «Жетысу»; жезказганский «Улытау» на глазах своих зрителей проиграл кокшетаус­кому «Окжетпесу» со счетом 0:1.