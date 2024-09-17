Казахстан – Германия: вывести многогранное сотрудничество на новый уровень

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Исторический визит

В Акорде Федерального канцлера Германии принимали с подобающим визиту на высшем уровне церемониалом: Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц представили друг другу членов официальных делегаций, начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

После Президент РК и Федеральный канцлер ФРГ провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Олафа Шольца за то, что он принял приглашение посетить с официальным визитом Казахстан.

– Это первый за последние 14 лет визит главы Правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил Президента Казахстана за гостеприимство и отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия.

– Я благодарю Вас за приглашение и возможность обсудить наши двусторонние отношения и способствовать их продвижению. Примечательно, что меня сопровождает солидная делегация представителей деловых кругов, – подчеркнул Канцлер Германии.

Собеседники обсудили вопросы расширения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и «зеленого» перехода, промышленности, в том числе горнодобывающей, транспорта и логистики, экологии, сельского хозяйства и образования.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

– Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициа­тивы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве, – заявил Глава нашего государства.

Положительная

динамика по ключевым направлениям

На переговорах в расширенном составе, прошедших с участием членов официальных делегаций, Президент вновь подчеркнул особую важность первого официального визита Канцлера Олафа Шольца в нашу страну и выразил уверенность, что эта встреча в Астане выведет многогранное сотрудничество Казахстана и Германии на новый уровень.

– Мы в узком составе обсудили перс­пективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание было уделено углублению интеграции в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, мы обсудили актуальные международные вопросы, в частности, обменялись мнениями о нынешней геополитической ситуации, глобальной безопасности и региональном развитии, а также изменении климата. Рассмотрены также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций. Двусторонние отношения развиваются в духе стратегического партнерства. Убежден, что нынешние переговоры будут способствовать расширению наших контактов, – сказал Касым-Жомарт­ Токаев.

Как отметил Глава государства, Германия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и входит в число ведущих инвесторов в нашу экономику.

– В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в 1,5 раза и составил около четырех миллиардов долларов. Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 миллиарда долларов. С 2005 года прямые инвестиции из Германии составили около 6,7 миллиарда долларов. Отрадно, что 90% этих средств приходится на несырьевой сектор. Сегодня в Казахстане работают более тысячи компаний с долей немецкого капитала, – подчерк­нул Президент.

Динамичное развитие двусторонних отношений отметил и Федеральный канцлер Германии.

– Мы стремимся сделать все, чтобы улучшить условия для наших экономических отношений, чтобы осуществлять прямые инвестиции в Вашей стране, расширить возможности взаимной торговли. И конечно, мы хотим развивать экономическое сотрудничество во всех других сферах. Мы очень рады тому, что у нас поступательно продвигается сотрудничество в энергетическом плане. У нас налажено доверительное, последовательное сотрудничество, это хороший пример для всего мира. Отрадно, что мы также обсудили важные международные вызовы, которые стоят перед нами, – сказал Олаф Шольц.

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, «зеленой» трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.

Также были рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей Казахстана и Германии.

В завершение Президент Касым-Жомарт­ Токаев и Федеральный канцлер Олаф Шольц приняли Совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

В декларации дана позитивная оценка конструктивному развитию взаимодействия двух стран за 32 года, прошедших с установления дипломатичес­ких отношений, и обозначен ряд перспективных направлений и задач для дальнейшего наращивания сотрудничества в самых разных сферах. В их числе: политический диалог, парламентская дипломатия, экономическое сотрудничество, взаимодействие в области безо­пасности, энергетика, борьба с изменением климата, визовые воп­росы, культурно-гуманитарное сотрудничество и другие. Кроме того, отдельные положения декларации затрагивают развитие сотрудничества в формате Центральная Азия + Германия, подчеркивается важность стратегического регионального партнерства.

Еще несколько документов были подписаны членами официальных делегаций.

Так, Дойче Бундесбанк и Национальный банк Республики Казахстан заключили Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков.

Меморандум о намерении соз­дать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева заключен между Министерством науки и высшего образования РК и Федеральным министерством иностранных дел ФРГ.

А Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу подписали Министерство просвещения РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» и Федеральное министерство иностранных дел ФРГ.

Встреча с капитанами бизнеса

В рамках визита Олафа Шольца в Астане был организован Казахско-германский бизнес-форум. Перед его началом Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов. Он отметил, что присутствие ведущих германских компаний в Казахстане является ярким свидетельством общей приверженности развитию экономического сотрудничества двух стран.

Обращаясь к бизнесменам, Президент подчеркнул, что их компании находятся в авангарде инноваций и играют ключевую роль в глобальном устойчивом развитии и процветании.

Глава государства выразил уверенность, что подписанные соглашения и совместные инициативы, достигнутые в рамках визита Канцлера Германии, усилят долгосрочное стратегическое партнерство Астаны и Берлина.

С приветственной речью к представителям бизнеса также обратился Канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На мероприятии присутствовали председатель правления компании Siemens Energy AG, заместитель председателя Восточного комитета германской экономики Кристиан Брух, председатель правления CLAAS Group Ян-Хендрик Мор, председатель исполнительного совета компании DB E.C.O. Group, представитель Рабочей группы по Центральной Азии ВКГЭ Нико Варбанофф, президент Svevind Energy GmbH, почетный консул Казахстана в Саксонии Вольфганг Кропп, председатель правления компании Aurubis AG Торальф Хааг, председатель правления компании Siemens Healthineers AG Берндт Монтаг, председатель правления компании GP Günter Papenburg AG Гюнтер Папенбург, председатель правления компании HMS Bergbau AG Дэннис Швиндт, член правления по Международному финансированию KfW Bankengruppe Кристиане Лайбах, представитель управляющих партнеров компании KNAUF Gruppe Александр Кнауф, член правления Herrenknecht AG Мартин-Дэвид Херренкнехт, главный исполнительный директор компании Ernst Klett AG Филипп Хаусманн, генеральный директор компании Rhenus SE & Co. KG Тобиас Бартц.

Экономический потенциал

Перед началом бизнес-форума «Казахстан – Германия» Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц осмотрели выставку, пос­вященную казахско-германским совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения, логистики, горно-металлургической отрасли и сельского хозяйства.

Президент выразил благодарность Канцлеру ФРГ и представителям крупного немецкого бизнеса за участие в форуме. Он подчеркнул, что официальный визит Канцлера Германии, знаменующий собой важную веху в казахско-германских отношениях, открывает новые возможности для углубления взаимодействия.

– Тесные дипломатические отношения между нашими странами являются ключевым фактором, способствующим развитию широкого спектра экономических связей, которые лежат в основе наших всесторонних отношений. Являясь одной из крупнейших и наиболее развитых экономик мира, Германия устанавливает мировые стандарты в области производства, технологий, «зеленой» экономики и инноваций. Немецкая продукция известна своим исключительным качеством и надежностью, – сказал Глава нашего государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 41% и составил 3,9 млрд долларов. Прямые инвестиции Германии также продемонстрировали значительный рост – на 64%, достигнув рекордного уровня в 770 млн долларов.

– Достигнуты договоренности по комплексному портфелю из 66 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью 55 миллиардов долларов. Мы с нетерпением ожидаем, что немецкие предприятия расширят свое присутствие в нашей стране, локализовав производство под нашим общим брендом «Сделано в Казахстане с немецким качеством!», – добавил он.

Президент отметил, что Казахстан продвигает новую экономическую парадигму, призванную сформировать экономику, основанную на знаниях и инновациях.

Для достижения данной цели республика проводит глубокие экономические и социальные реформы, направленные на либерализацию экономики на принципах честной конкуренции и свободы предпринимательства. Стремясь к дальнейшему рос­ту, Казахстан запустил новый инвестиционный цикл, чтобы привлечь 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году.

Касым-Жомарт Токаев выделил несколько перспективных направлений сотрудничества.

В первую очередь он назвал сферу добычи и переработки природных ресурсов на основе прагматичной формулы «инвес­тиции и технологии в обмен на важнейшее сырье».

– Наша минерально-сырьевая база насчитывает более пяти тысяч неразведанных месторож­дений, залежи которых оцениваются в триллионы долларов. Сегодня мы производим 19 из 34 редкоземельных материалов, имеющих решающее значение для экономики ЕС. В рамках этих усилий Немецкое агентство по минеральным ресурсам (DERA) и казахские партнеры создают консорциум по торговле важнейшим сырьем. Мы с нетерпением ожидаем скорейшей практической реализации этой инициативы. Кроме того, мы приветствуем планы HMS Bergbau по осуществлению гео­логоразведочных работ с целью строительства завода по переработке лития в Восточном Казахстане. Инвестиции в данный проект составят 500 миллионов долларов. Богатая стратегическая ресурсная база страны предос­тавляет множество возможностей для расширения промышленного сотрудничества, – подчеркнул Президент.

Следующим перспективным направлением Глава государства назвал сферу энергетики. Он отметил, что Казахстан обладает вторыми по величине разведанными запасами нефти в Евразии и является крупным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки. Учитывая, что 70% казахстанского экспорта нефти приходится на Европейский союз, наша страна готова наращивать экспортные возможности и способствовать снижению глобального дефицита энергоресурсов.

– Локализация немецкого производства нефтегазового оборудования и комплектующих в нашей стране является ключевым приоритетом. Мы приветствовали бы присутствие немецкого производства в Казахстане, чтобы привнести дополнительные передовые технологии в наш промышленный ландшафт. Казахстан обладает значительным неиспользованным потенциалом в секторе возоб­новляемой энергетики, который привлекает многих крупных мировых игроков. Например, немецкая Svevind group инвестирует в Казахстан 50 миллиардов долларов. Цель проекта – производство «зеленого» водорода и поставка его на европейский рынок, – добавил он.

По словам Президента, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии. Он отметил, что Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.

Касым-Жомарт Токаев предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспорт­ной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.

Глава государства видит большие возможности для расширения сотрудничества с Германией в фармацевтической сфере. Наша страна активно развивает производство лекарств и медицинского оборудования с целью увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 50% к 2025 году.

Как было сказано далее, Казахстан уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. Как один из крупнейших экс­портеров зерна в мире страна стремится модернизировать агропромышленный комплекс, внедряя высокие технологии и агротехнологические инновации.

– Казахстан намерен стать ведущим центром информационных технологий в Евразии. Организация Объединенных Наций уже включила нашу страну в топ-30 государств по внедрению цифровых технологий. Мы стремимся к широкому сотрудничеству в рамках научно-исследовательских проектов, стартапов, технического образования и тренингов, а также новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что Международный финансовый центр «Астана» готов помочь немецким компаниям найти новые возможности для партнерства.

– Сегодня МФЦА стал уникальным региональным центром инвестиций, инноваций и финансовых услуг. Он включает в себя все преимущества ведущих международных финансовых центров, таких как Франкфурт, Лондон, Дубай, Нью-Йорк и Сингапур. Центр предлагает беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, включая благоприятную налоговую, визовую и трудовую политику, индивидуальную поддержку для каждого инвестора и беспристрастную судебную систему, основанную на британском законодательстве. Сегодня здесь работают около трех тысяч компаний из 80 стран, в том числе 20 немецких компаний. Мы наде­емся, что в скором времени это число возрастет, – отметил он.

В завершение выступления Президент выразил уверенность в том, что бизнес-форум в Астане принесет ощутимые результаты и станет важным шагом к дальнейшему углублению экономических связей между Казахстаном и Германией.

По итогам форума в присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся обмен документами, подписанными в рамках мероприятия.

В их числе Дорожная карта Казахстанско-Германской инициативы по сотрудничеству в области технического регулирования между Министерством промышленности и строительства РК и Восточным комитетом германской экономики.

Заключен Меморандум о сот­рудничестве в области исследований, связанных с проектом «Зеленый водород», между Министерством науки и высшего образования РК и Svevind Energy. Кроме того, Стратегический меморандум о взаимопонимании подписали Министерство экологии и природных ресурсов РК, Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК и ТОО «Siemens».

Соглашение о стратегическом партнерстве заключено между АО «Самрук-Қазына» и ТОО «Siemens Central Asia».

Министерство транспорта РК и ТОО «SKYHANSA» подписали Рамочное соглашение о совместной реализации проекта по строительству международного грузового и пассажирского аэро­порта.

Ряд документов подписал с германскими партнерами АО «НУХ «Байтерек»: Соглашение о сотрудничестве с HORSCH Maschinen GmbH; Меморандум о взаимопонимании с KfW Bankengruppe; Соглашение о сотрудничестве с CLAAS Global Sales GmbH.

Меморандум о намерениях заключен между РГП «Национальный центр технологического прогнозирования» и Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов ФРГ (BGR).

В числе других документов: Мандатное письмо между АО «Банк Развития Казахстана» и Deutsche Bank; Меморандум о взаимном сотрудничестве по проекту «Строительство обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей и борной кислоты на базе месторождения Сатимола в Западно-Казахстанской области» между АО «Qazaq Kalium Ltd.» и KfW Bankengruppe, Euler Hermes Group; Соглашение о реализации проекта по совместному производству сеялок Condor в Костанайской области между АО «Агромашхолдинг» и Amazonen-werke h. Dreyer Se & Co.Kg.

В ходе визита делегации ФРГ также были подписаны 23 документа между различными центральными и местными государственными органами и бизнес-структурами двух стран.