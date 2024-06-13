Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры

Вчера в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, посетившим Казахстан с трехдневным государственным визитом. Лидеры подтвердили стремление к дальнейшему углублению стратегического партнерства, а в рамках встречи был подписан большой пакет документов, которые будут способствовать развитию сотрудничества в различных сферах.

Важный визит

Непосредственно переговорам предшествовала торжественная церемония приветствия высокого гостя в Акорде. Лидеры двух стран представили друг другу членов официальных делегаций, приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула, прослушали государственные гимны двух стран и отправились в Восточный зал, где состоялась встреча в узком составе.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.

– Этот визит имеет огромное значение для обеих сторон, – подчеркнул Глава государства. – Республика Корея является для нас надежным стратегическим партнером. Отношения между двумя странами, основанные на традиционной дружбе, имеют глубокие корни. У нас сложились тесные связи на всех уровнях. Вопросы нашей общей повестки дня решаются в деловом духе и на конструктивной основе. Сегодня объем двустороннего товарооборота достиг 6 миллиар­дов долларов. Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь «золотым мос­том дружбы», вносит огромный вклад в укрепление контактов между народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень. Уверен, что Ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, – заявил Президент.

В свою очередь Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государст­венным визитом Казахстан в год 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.

– Сегодня отношения между нашими государствами поддерживаются на самом высоком уровне. Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя таким образом соз­данию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию нацио­нальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита Правительство Кореи объявило об инициа­тиве сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Это первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии, – сказал лидер Кореи.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль вновь подтвердили намерение вывести отношения между двумя странами на новый уровень в рамках расширенного стратегического партнерства.

В ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Глава нашего государства отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным воп­росам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.

Результативные переговоры

Обсуждение конкретных воп­росов двустороннего сотрудничества продолжилось на встрече в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев назвал первый государственный визит Президента Юн Сок Ёля в Казахстан историческим событием и выразил уверенность, что переговоры в Астане расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.

Современная Южная Корея – подлинный экономический и технологический локомотив глобального масштаба. Всемирно известные корейские корпорации помогают в продвижении позиций страны на международной арене как «ключевого глобального государства», отметил Президент.

Для Казахстана Корея является одним из важнейших стратегических партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимает 4-е место во внешнеторговом обороте и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов нашей страны.

Наши государства сотрудничают уже более 30 лет (дипломатические отношения установлены в 1992 году) и за это время достигли высокого уровня политического диалога, наладили плодотворное экономическое взаимодействие, установили крепкие межпарламентские, межправительственные и межведомственные контакты. Развитию отношений содействует успешная работа двусторонних Делового совета и Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Важную роль в укреплении казахско-корейских отношений играют регулярные контакты между предпринимателями, отметил Касым-Жомарт Токаев, вновь напомнив, что в нашей стране успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом.

Огромное значение имеют для двух стран также культурно-гуманитарные связи.

– 120 тысяч этнических корейцев в Казахстане выполняют важную роль и вносят неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь более 1 тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее, являются «золотым мостом дружбы» между нашими дружественными странами, – добавил Глава нашего государства.

Президент Юн Сок Ёль в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием на казахской земле и подчеркнул, что Республика Корея нацелена вместе с Казахстаном, как своим ключевым стратегическим партнером, продвигаться к более светлому и процветающему будущему.

В ходе содержательных и конструктивных переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.

Итогом встречи в Акорде стало Совместное заявление президентов Респуб­лики Казахстан и Республики Корея.

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов.

В их числе два соглашения – о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли и о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.

Министерство промышленности и строительства РК и Министерство торговли, промышленности и энергетики Кореи заключили меморандум о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов.

Было подписано и еще несколько межведомственных меморандумов о взаимопонимании, нацеленных на развитие взаимодействия в различных направлениях. Между Министерством энергетики РК и Министерством торговли, промышленности и энергетики Кореи – по всестороннему сотрудничест­ву в сфере электроэнергетики; между Министерством национальной экономики РК и Министерством экономики и финансов Кореи – по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития; между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи – по сотрудничеству в области науки и технологий; между Агентством РК по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Кореи – по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе; между Министерством труда и социальной защиты населения РК и Министерством труда и занятости Кореи – в сфере занятости и труда; между Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Кореи и Службой финансового надзора Кореи – в области банковского надзора.

Министерство экологии и природных ресурсов РК заключило с корейскими сторонами сразу два меморандума: один – с Лесной службой Кореи по сот­рудничеству в сфере лесного хозяйства; второй – с Министерством окружающей среды Кореи по сотрудничеству соглас­но 6-й статье Парижского соглашения.

Направления взаимодействия

Итоги двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль подвели на брифинге для СМИ.

Вновь выразив искреннюю благодарность Президенту Республики Корея за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, Глава нашего государства заявил, что есть все основания считать этот день знаменательным в истории казахско-корейской дружбы.

– Мы придаем особое значение государственному визиту Президента Кореи, который стал еще одним свидетельством динамичного характера двусторонних отношений. Я высоко оцениваю сотрудничество между нашими странами. Мы договорились о дальнейшем развитии расширенного стратегического партнерства, определили новые направления взаимодействия. Самое главное, мы подтвердили, что всегда будем поддерживать друг друга, – отметил он.

Президент РК подчеркнул, что страны уделяют особое внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных связей. Объем корейских инвестиций в экономику Казахстана за период до прошлого года составил 9,6 млрд долларов. Обе стороны заинтересованы в увеличении этого показателя. Среди 700 компаний с корейским капиталом, работающих в нашей стране, есть такие крупные корпорации, как Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Doosan, Posco. И Казахстан будет только приветствовать новых корейских партнеров, с которыми можно развивать сотрудничество в приоритетных для нашей страны секторах экономики.

– Мы с Президентом Юн Сок Ёлем договорились укрепить наше всестороннее сотрудничество прежде всего по таким направлениям, как развитие инфраструктуры и производства, финансы, энергетика, экология, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, IT, цифровизация. В настоящее время компания Doosan Enerbility строит в Туркестане электростанцию на базе парогазовой установки. Samsung Electronics планирует начать производство бытовой техники в нашей стране. Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Компания GL Ralpha намерена построить биофармацевтический завод в Астане, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно в ходе переговоров рассмат­ривался вопрос совместной разведки и добычи редкоземельных металлов. Глава нашего государства подтвердил готовность создать благоприятные условия для корейских компаний, желающих выйти на рынок Казахстана. Для реализации таких планов проработаны конкретные механизмы, заверил он. Сформирована рабочая группа для развития взаимодействия между межправительственной комиссией, Деловым советом и бизнес-сообществом. Эти структуры будут способствовать укреплению двусторонних экономических связей.

Также Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании Меморандума о взаимопонимании в области банковского надзора.

– Данный документ призван обеспечить безопасность инвестиций. В нашей стране действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Поддерживаю решение преобразовать ее в банк второго уровня, – заявил Президент Казахстана.

Неустанно работают Казахстан и Корея и над расширением сотрудничества в области науки и образования.

– Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке техничес­ких специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане, – сказал Глава государства.

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей.

– Корейской диаспоре, проживающей в Казахстане, будет оказана необходимая поддержка в сохранении и развитии языка. С этой целью мы договорились о проведении регулярных культурных мероприятий в наших странах. В настоящее время граждане Казахстана могут пребывать в Корее без визы до 30 дней. В ближайшее время откроется прямое авиасообщение по маршруту Астана – Сеул. Увеличение количества рейсов, несомненно, укрепит связи между нашими странами, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В целом Президент Казахстана охарактеризовал состоявшиеся переговоры как содержательные и выразил уверенность, что они будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничест­ва между двумя странами.

– Позиции Астаны и Сеула по актуальным вопросам схожи. Наши страны заинтересованы в укреплении многостороннего взаимодействия. Мы договорились о дальнейшем развитии диалога в формате «Центральная Азия + Корея». Казахстан поддерживает выдвинутую Республикой Корея концепцию K-Silk Road. В ходе нынешних переговоров мы подробно обсудили данный вопрос. Я поддерживаю предложение корейской стороны провести первый саммит в таком формате в следующем году в Сеуле. Данная инициатива придаст новый импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству, – подчеркнул он.

Лидеры стран также обменялись мнениями по международной и регио­нальной повестке дня, обсудили глобальные процессы.

– Мы выразили общую обеспокоенность в связи с происходящими по всему миру конфликтами. Была подчеркнута необходимость разрешения любых конфликтов путем диалога и дипломатии, на основе неукоснительного соблюдения Устава ООН и норм международного права. Мы рассмотрели возможности совершенствования подходов к обеспечению глобальной безопасности и мира, – подытожил лидер Казахстана.

В свою очередь Юн Сок Ёль подчерк­нул, что стороны договорились повысить эффективность стратегического партнерства между Казахстаном и Кореей и указал на важность развития экономического сотрудничества между двумя странами.

Отмечая достигнутые по итогам переговоров договоренности, корейский лидер особо выделил подписанный сторонами документ о сотрудничестве в области электроэнергетики, который станет основой для совместной работы по модернизации устаревших электростанций и возобновляемых источников энергии. А также меморандум о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов, который в том числе предполагает укрепление цепочек их поставок. Намечены в ходе переговоров и планы по развитию партнерства по разведке, добыче и обработке особо востребованных полезных ископаемых.

Учитывая успешный опыт сотрудничест­ва Казахстана и Кореи по реализации проектов транспортной и энергетической инфраструктуры, стороны договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере.

Также, по словам Президента Кореи, на переговорах в Астане они с казахстанским лидером обсудили и такие вопросы, как укрепление режима ядерного разоружения и нераспространения (в контексте ситуации с КНДР) и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества Республики Корея со странами Центральной Азии.

Культурная программа

В завершение насыщенного дня президенты Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи.

Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку «Ұлы дала алтыны» («Золото Великой степи»), организованную в фойе Казахского нацио­нального музыкально-драматического театра им. Калибека Куанышбаева.

Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие Золотого человека, найденного при раскопках Иссыкского кургана.

В программу концерта известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических номеров.

На сцене выступили эстрадные исполнители, артисты Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли «Бірлік» и Korean Culture Leaders.

Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.