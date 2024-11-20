Казахстан – Сербия: новая страница в отношениях

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Большие перспективы

Программа официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград началась со встречи с Президентом Сербии Александром Вучичем в формате тет-а-тет.

Переговорам предшествовала церемония официальной встречи на площади перед Дворцом Сербии. В честь прибытия Президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта его начальника прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его первый визит в Сербию в качестве главы государства имеет особое значение и открывает новую важную страницу в казахско-сербских отношениях.

Президент Казахстана отметил, что доверительное сотрудничество между двумя странами опирается на постоянный политический диалог и взаимную поддержку. По его словам, в последние годы Астана и Бел­град предприняли значительные шаги по укреплению экономического взаимодейст­вия, активно развивая торговые и инвестиционные связи.

Пользуясь случаем, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казах­стане. Глава государства назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.

Александр Вучич в свою очередь выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться на основе взаимного уважения и доверия. Он отметил, что Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном, в том числе в области торговли, инвестиций и совместных проектов в ключевых секторах экономики.

Президент Сербии подтвердил приверженность своей страны укреплению политического диа­лога с Казахстаном и отметил важность дальнейшей координации действий на международной арене.

В ходе встречи главы государств обсудили текущее состояние отношений между Казахстаном и Сербией, а также перспективные направления дальнейшего укреп­ления сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Договорная база сотрудничества расширяется

После переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Вучича за содержательную беседу в форма­те тет-а-тет и оказанное казахской стороне гостеприимство.

В свою очередь Президент Сербии выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за визит, отметив его стратегическое значение для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он подчеркнул важность развития взаимовыгодных связей, которые служат основой для укрепления мира и стабильности в регионе и на глобальной арене.

Особое внимание главы государств уделили укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Президенты положительно оценили рост двустороннего товарооборота за последние годы. В то же время было отмечено, что текущая геополитическая и экономическая ситуация в мире требует еще более тесного сотрудничества.

Собеседники выразили обоюд­ную заинтересованность в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота и расширении номенклатуры поставляемых товаров. Рассмотрены имеющиеся широкие возможнос­ти и ресурсы для продвижения якорных совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транзита и логистики, оборонно-промышленного комплекса, цифровизации, телекоммуникаций и аэрокосмической отрасли.

Подчеркнута важность развития взаимосвязанности и диверсификации транспортной инфраструктуры, в том числе возможность открытия прямых авиарейсов между столицами. Отдельное внимание президенты двух стран уделили налаживанию практического взаимодействия в сферах образования, науки, здравоохранения, туризма, внедрения искусственного интеллекта.

Главы государств выразили уверенность в том, что подписываемые в рамках визита двусторонние документы будут всецело способствовать дальнейшему углублению казахско-сербского сотрудничества.

По итогам переговоров, как сообщила пресс-служба Президента, в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами.

В их числе: соглашения между Правительством РК и Правительством Сербии о реадмиссии лиц и о сотрудничестве в области обороны.

Меморандум о взаимопонимании заключен между Минис­терством науки и высшего образования РК и Министерством образования Сербии. Меморандум о сотрудничестве подпи­сали Министерство труда и социальной защиты населения РК и Министерство труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии. Министерство туризма и спорта РК и Министерство туризма и молодежи Сербии заключили меморандум о сотрудничестве в области туризма.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК заключило Меморандум о взаимо­понимании по сотрудничеству в области космической дея­тельности с Министерством науки, технологического развития и инноваций Сербии, а также меморандум о сотрудничестве с Министерством информации и телекоммуникаций этой страны.

Протокол о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле подписан между Министерством финансов РК и Статистическим управлением Сербии.

Кроме того, меморандум о взаимо­понимании и сотрудничестве заключен между Нацио­нальной академической библио­текой РК и Национальной библиотекой Сербии, а меморандум о взаимопонимании – между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК и Институтом международной политики и экономики Сербии.

Приоритетные направления определены

По завершении переговоров на высшем уровне главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации.

Президент Казахстана выразил искреннюю благодарность Александру Вучичу за приглашение посетить Белград с официальным визитом и оказанный в духе традиций сербского народа радушный прием. Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что придает особое значение данному визиту.

– Сербия – близкий и на­дежный партнер Казахстана на Балканском полуострове. Наша дружба основана на взаимном уважении и поддержке. Сегодня расширяются горизонты проч­ных и содержательных отношений между нашими странами, открываются новые сферы сотрудничества, – сказал Глава государства.

Президент отметил продуктивный и содержательный характер переговоров с Александром Вучичем. В частности, достигнуты договоренности о наращивании торгово-экономических связей.

– Приоритетные направления нашего сотрудничества – инвестиции, промышленность, горно­добывающая отрасль, сельское хозяйство, здравоохранение. Особое внимание было уделено инновациям и новым технологиям. Уполномоченным ведомствам дано поручение по увеличению объемов взаимной торговли. Казахстан готов экспортировать в Сербию ряд промышленных, продовольственных и других товаров. Сербия также обладает большим потенциалом для экс­порта продукции в Казахстан. Мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности, и этому должна способствовать активизация деятельности Межправительственной комиссии. Также принято решение о возобновлении работы Делового совета, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, планируется реализовать новые совместные проекты в таких областях, как промышленность, транспорт и логистика, «зеленая» энергетика, а также военно-промышленный комплекс. Отдельно Президент остановился на сотрудничестве в агропромышленном комплексе.

– С учетом большого опыта, накопленного Сербией в сельском хозяйстве, мы договорились укреплять взаимовыгодные связи. Достигнуты соглашения об обмене опытом по вопросам ветеринарии, расширения генетических ресурсов, органического сельского хозяйства, биотехнологии растений. Также отмечена важность установления партнерских отношений между учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями аграрного профиля, – отметил Глава государства.

Кроме того, он рассказал, что сербской стороне предложено развивать совместную деятельность в секторах здравоохранения, информационных технологий, космоса и туризма.

Выступая на брифинге, Президент вновь выразил искреннюю признательность сербскому народу и лично Президенту

Александру Вучичу за финансовую помощь, оказанную Казах­стану во время беспрецедентных паводков весной этого года.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Астаной и Белградом. Он заявил о готовности Казахстана к реализации совместных образовательных, научных и культурных проектов.

Президент Казахстана позд­равил Сербию с получением права на проведение выставки ЭКСПО-2027.

– Это решение служит ярким свидетельством высокого международного авторитета Сербии и ее Президента Александра

Вучича. Уверен, что масштабное мероприятие, которое пройдет под девизом «Игра для человечества: спорт и музыка для всех», придаст новый импульс развитию дружественных отношений, сот­рудничеству в области культуры и спорта между нашими странами. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить сербских друзей за активное участие в V Всемирных играх кочевников, – сказал он.

В ходе переговоров также сос­тоялся обмен мнениями по воп­росам глобальной и региональной безопасности.

– Казахстан и Сербия установили тесные отношения на меж­дународном и региональном уровне. Мы придерживаемся схожих позиций по многим актуальным вопросам. В нынешней непростой геополитической ситуации мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия в рамках многосторонних структур, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Александра Вучича посетить с официальным визитом Казахстан в следующем году.

В свою очередь Александр Вучич в своем заявлении для прессы высоко оценил продуктивный и содержательный характер состоявшихся переговоров по широкому спектру вопросов. Он с удовлетворением констатировал доверительный характер отношений, установившихся между двумя государствами и их президентами.

– Дружба Казахстана и Сербии не ограничивается отношениями наших народов, мы оказываем взаимную поддержку в международных организациях, в том числе в ООН. В ходе нынешнего визита достигнут ряд договоренностей в различных сферах. Будут реализованы совместные проекты, которые отвечают коренным интересам обеих стран. Я выражаю искреннюю признательность моему другу Президенту Казах­стана Касым-Жомарту Токаеву за значительный вклад в укрепление сотрудничества с Сербией, – сказал Александр Вучич.

В завершение Президент Сербии заявил, что с нетерпением ожидает свой будущий визит в Астану, и готов вновь принять Главу Казахстана в Белграде.

Нацелены на развитие взаимодействия

В рамках официального визита в Сербию Касым-Жомарт Токаев также провел встречу с Премьер-министром страны Милошем Вучевичем.

На встрече Глава государства отметил плодотворный характер состоявшихся переговоров с Президентом Александром Вучичем.

– Мы высоко ценим наше давнее партнерство и многогранные связи с Сербией, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Мы стали свидетелями подписания ряда важных межправительственных и межведомственных соглашений в таких областях, как космос, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная промышленность, образование и туризм. Регулярный политический диалог и экономическое взаимодействие на различных уровнях отвечают нашим коренным интересам, – сказал он.

Глава государства призвал правительства Казахстана и Сербии приложить совместные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей, особенно в части определения нескольких крупных экономичес­ких проектов, реализация которых придаст серьезный импульс расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в данном контексте большие надежды возлагает на работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета.

Президент также заверил собеседника в том, что Правительство Казахстана готово обеспечить полную поддержку сербским бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты в нашей стране.

В свою очередь Милош Вучевич заявил, что в Белграде внимательно изучают опыт политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также в практическом ключе рассматривают возможности расширения контактов по ряду перспективных направлений.

Премьер-министр подтвердил заинтересованность Сербии в увеличении товарооборота и наращивании торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия с Астаной.

Милош Вучевич остановился на вопросах, связанных с «зелеными» технологиями, энергопереходом, и призвал к обмену опытом в этой сфере. Кроме того, он предложил проводить на регулярной основе бизнес-форумы, а также Дни Сербии в Казахстане и Дни Казахстана в Сербии.

Военно-промышленная выставка

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку предприятий военно-промышленного комплекса, развернутую на аэродроме Батайница под Белградом. Главу нашего государства сопровождал Президент Сербии Александр Вучич.

Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.

На выставке были представлены образцы сухопутной военной техники, вертолеты, оснащенные сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и минометы.

Богатый опыт Сербии в данном секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана.