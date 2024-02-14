Казахстанские госслужащие пройдут обучение по программам лидерства в рамках межправительственного соглашения с ОАЭ

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай принял участие во Всемирном саммите правительств в г. Дубай

Фото: пресс-служба АДГС РК

На саммите были рассмотрены вопросы внедрения механизмов по повышению эффективности и конкурентоспособности персонала в государственном секторе, дальнейшей цифровизации HR-процессов.

Дархан Жазыкбай проинформировал зарубежных коллег о мерах по развитию системы государственной службы Казахстана, направленных на формирование «человекоцентричной» и сервисной модели госаппарата.

Он акцентировал внимание на инициативах и проектах Агентства по повышению кадрового потенциала, внедрению HR-инструментов в систему государственной службы, активной цифровизации процессов отбора и управления персоналом на базе системы «е-Qyzmet».

В рамках рабочего визита глава АДГС провел двусторонние встречи с должностными лицами ОАЭ. Так, по итогам встреч была запущена первая из программ лидерства «Программа лидерства для руководителей» в рамках одного из межправительственных направлений по обмену опытом в сфере трансформации госуправления «Наращивание потенциала и лидерства».

Обучение по программе начнется с марта текущего года и планируется охватить 30 государственных служащих.

В рамках данного направления также на безвозмездной основе состоится онлайн обучение государственных служащих по трем программам лидерства «Executive Leaders Program», «Future Leaders Program», «Youth Leaders Program». Программы также предусматривают неделю очного обучения в Академии государственного управления при Президенте РК и ОАЭ.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному развитию сотрудничества по реализации совместных образовательных программ для государственных служащих.