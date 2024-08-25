Казахстанский воин-десантник стал чемпионом мира по гиревому спорту

В Кыргызстане на мировом первенстве по гиревому виду спорта чемпионом стал военнослужащий войсковой части 18404 Десантно-штурмовых войск младший сержант Ержан Толеубаев

фото: пресс служба МО РК

Чемпионат мира среди подростков, молодежи, взрослых и ветеранов проходит в г. Чолпон-Ата. В нем принимают участие более 350 спортсменов из 13 стран мира.

Ержан Толеубаев одержал победу в весовой категории до 68 кг. На втором месте представитель России, на третьем – спортсмен из Узбекистана.

Следует отметить, что это уже второе «золото» спортсмена на подобного уровня состязаниях.