Казахтелеком навязывал модемы абонентам – АЗРК

В ходе проверки АО «Казахтелеком» по услуге «iD Net» выявлены признаки навязывания аренды модемов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, по результатам проверки АО «Казахтелеком» департамент выявил признаки навязывания в аренду абонентам модемов. Национальный поставщик интернета аргументировал эти обязательства клиентов возможной несовместимостью оборудования.

Таким образом, клиент, имея оборудование от того же производителя, что и стационарное, не может использовать его, поскольку поставщик предоставляет свое оборудование «в обязательном порядке в аренду абоненту», рассказали в департаменте.

«Данными действиями нарушены нормы, установленные правилами оказания услуг связи. В частности, нарушены права использования клиентом собственных сертифицированных абонентских устройств для получения услуг доступа к сети Интернет», – пояснили в департаменте.

Там же добавили, что такие действия поставщика могут нарушать законодательство в области защиты конкуренции и являться злоупотреблением доминирующим положением с ущемлением законных прав неопределенного круга потребителей.

Столичный департамент АЗРК направил уведомление национальному поставщику интернета о необходимости устранить признаки нарушения, включая предоставление потребителям возможности использовать собственное оборудование.

По данным АЗРК, поставщик исполнил уведомление, о чем проинформировал на своем официальном сайте, где указано, что при наличии у абонента абонентского оборудования необходима его техническая совместимость с сетью АО «Казахтелеком».

Кроме того, отмечается, что АО «Казахтелеком» не несет ответственности за работоспособность самостоятельно приобретенного модема и не несет обязанности по его ремонту и замене комплектующих материалов.