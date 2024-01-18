Каждое движение – преодоление

Каково это – быть потерянным в пространстве, видя лишь сплошную черноту, каждый желающий смог ощутить на себе во время игры в шоудаун. Соревнования для детей и подростков по пока малоизвестному в наших краях виду спорта организовало областное общественное объе­динение молодежи IT-services & education.

Showdown придумали в 1960 году два канадских хоккеиста, потерявших зрение. Изначально игра была рассчитана на людей полностью незрячих и слабовидящих. Но так как по условиям все участники обязаны надевать плотные защитные очки, в шоудаун играют и зрячие люди.

Игра напоминает сразу настольный теннис и аэрохоккей. Тут также участвуют два соперника, стоящих по сторонам стола с высоким бортом. Только в руках у них – ракетки, похожие на биты, которыми они перекатывают «звуковой» шарик со специальным наполнителем. Задача игроков – ударить так, чтобы мяч, пролетев под разделительным экраном посреди стола, попал в «ворота» (лунку) соперника.

Едва надев защитные очки, сразу же теряешься в пространстве: чтобы не упасть, приходится буквально навалиться на край стола. Переключив все внимание на слух, пытаешься мысленно смоделировать стол и понять, откуда доносится «шелест» мяча.

Приходится постоянно водить по игровому полю ракеткой, чтобы не пропустить удар соперника. Минуты в кромешной тьме тянутся очень долго, но в какой-то момент начинаешь будто ощущать движение мяча и понемногу пробуешь атаковать.

Однако позднее, уже смотря со стороны на других, становится понятно: столько хаотичных движений впустую делают именно зрячие игроки, привыкшие ориентироваться только на видимое. Люди, имеющие инвалидность по зрению, играют в полном смысле этого слова: в высоком темпе наносят четкие удары, ловко отбивают нападения и умудряются перехитрить соперника, резко меняя направления «шумного» снаряда.

Игра укрепляет здоровье, развивая ловкость и реакцию, усиливает стратегическое мышление и повышает чувствительность, рассказывает руководитель ОО «IT-services & education» Куа­ныш Капанов, также возглавляющий федерацию шоудауна области Жетысу.

Открыли ее чуть больше года назад. Куаныш Болатбекович, будучи полностью незрячим, в 2022 году завоевал третье место на республиканском чемпионате по шоудауну и очень хочет популяризировать полезный вид спорта как среди людей с инвалидностью, так и не имеющих проблем со здоровьем.

– Все чаще окулисты говорят о том, что проблемы со зрением встречаются у детей уже с одного года, и виной тому – гаджеты, в которых они проводят дни и ночи напролет. Молодежь и вовсе «живет» в телефонах, – считает Куаныш Капанов. – Мы организовали эту игру для здоровых школьников и студентов, чтобы привлечь их внимание к тому, как ценно зрение и как важно его беречь.

Руководитель молодежного объединения и сам долгие годы не осознавал, что обладал бесценным даром… Здоровый парень успешно окончил школу в селе Сарыозек и поступил в Казахскую академию туризма и спорта в Алматы. Проблемы со зрением начались на третьем курсе: из-за нагрузок произошла отслойка сетчатки сначала на одном, а потом и на втором глазу.

Перенеся 18 оперативных вмешательств, Куаныш полностью ослеп. Почти четыре года парень практически не выходил из дома. Справиться с отчаянием помогли семья, друзья и одноклассники, вспоминает он. Благодаря их искренней поддержке он научился жить по-новому, постепенно взявшись и за общественную работу.

В родном Кербулакском районе в 2012 году Куаныш Капанов организовал общество инвалидов «Дос», которое и по сей день продолжает оказывать посильную помощь людям с особыми потребностями.

В 2015 году он приехал учиться на массажиста в Талдыкорганский высший медицинский колледж. Там познакомился с активистами-старшекурсниками, которые организовали молодежное объединение. Бразды правления этой организацией после окончания учебы передали ему.

С 2016 года, рассказывает Куа­ныш Болатбекович, организации удалось решить многие обращения молодых людей с инвалидностью. Это помощь в получении образования, обеспечение местами в общежитии, трудоустройство и полезный досуг. Но проблемы, к сожалению, не заканчиваются, и одной из самых актуальных была и остается доступность среды.

Мужчина приводит в пример тот же шоудаун: условия для занятий созданы, но постоянных игроков пока не так много. Кто-то еще не слышал, что в регионе развивается такой вид спорта, но большинство людей, имеющих проблемы со зрением, не хотят или не могут лишний раз выйти из дома, сетует он.

Добираться на такси очень нак­ладно, а вот каждая поездка в общественном транспорте для незрячих и слабовидящих превращается в настоящий квест. Виной тому – отсутствие в талдыкорганских автобусах специальных вспомогательных устройств для лиц с инвалидностью.

– С апреля прошлого года поднимаем вопросы по автобусам, уже собрали огромное число писем и ответов, – рассказывает общественник. – Как известно, Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов и подписал Факультативный протокол. То есть наша страна взяла на себя обязательство обеспечивать защиту прав граждан с инвалидностью в соответствии с международными стандартами. Но многое пока не делается. Мы просим оснастить автобусы автоматическими информаторами, объявляющими остановки. Ведь нам порой приходится спрашивать всех вокруг, где мы находимся, отвлекая водителя и пропуская нужные места. Также необходимы информационные табло с оповещением о движении по маршруту для людей с нарушением слуха. Глухонемой человек спросить не в состоянии, другим язык жестов непонятен. Такие устройства были бы полезны не только инвалидам, но и пожилым людям или младшеклассникам, которые тоже порой плохо ориентируются в городе.

Безусловно, продолжает Куаныш Капанов, обращаются они и с просьбой о создании условий для беспрепятственного передвижения лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. Понятное дело, что в Талдыкоргане на данный момент не так много низкопольных автобусов с пандусами. Но там, где подъемник имеется, он должен работать, ведь это помощник и для мамочек с колясками, уверен руководитель ОО. С визуальным и аудиоаспектом, казалось бы, дела обстоят проще – автоинформатор, к примеру, стоит порядка 70 тыс. тенге. Но пока наличие в автобусах таких устройств – скорее счастливое исключение.

– В ответах нам сообщают, что, согласно Правилам перевозки пассажиров, наличие автоинформатора и табло – рекомендации, а не обязательство, – отмечает Куаныш Болатбекович. – Но, согласно Конвенции о правах инвалидов, автоинформатор должен быть. Я писал письма в прокуратуру, акимат, выступал на общественном совете области. Все говорят о том, что о проблеме знают и что помочь надо, но какие-то конкретные действия не предпринимаются. 1 декабря состоялось заседание «круглого стола» с участием представителей госорганов и городских компаний-перевозчиков, где все семь перевозчиков согласились установить звуковые оповестители. Договорились и по сроку – до 31 марта. В итоге в протоколе собрания это отражено не было. Я подписывать протокол отказался. Сейчас середина января, но каких-то сдвигов в этом нап­равлении пока не заметно.

Возможно, этот вопрос может решить Министерство транспорта РК, внеся соответствующие поправки в Правила перевозки пассажиров, надеется активист. Благодаря поддержке ведомства лица с инвалидностью первой группы имеют право бесплатного проезда в автобусах, что очень удобно, подчеркивает он.

Однако многие из них говорят о том, что чаще всего в силу состоя­ния здоровья они вынуждены ездить с сопровождающим. А он уже должен оплачивать полную стоимость билета. К сожалению, такие расходы тоже порой становятся причиной, по которой люди с инвалидностью вынуж­дены оставаться дома.