Классу «Жассарбаз» столичной школы присвоили имя легендарного Бориса Керимбаева

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК прошли мероприятия, посвященные 36-летию вывода советских войск из Афганистана

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Их организаторами выступили командование Сухопутных войск Вооруженных сил, руководство Национального научно-практического центра физической культуры Министерства просвещения и республиканского военно-патриотического детско-юношеского движения «Жассарбаз».

На мероприятия были приглашены ветераны Афганской войны, студенты вузов и школьники. Собравшиеся почтили память погибших воиновминутой молчания.

– Попав с экстремальные условия, вы проявляли истинное мужество, стойкость и решительность. Пройдя через невероятные испытания, вы доказали, что истинный патриотизм и боевой дух способны преодолеть все преграды.Ваш подвиг навсегда останется в памяти народной, – подчеркнул заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками полковник Тилек Сериков.

В рамках мероприятия войсковая часть 68665 организовала выставку вооружения. Школьники и студенты также смогли ознакомиться с экспозицией Военно-исторического музея, на которой были представлены реликвиивремен Великой Отечественной войны.

Для посетителей учреждения рота почетного караула воинской части 68665 показала дефиле, а разведчики – элементы рукопашного боя.

В тот же день в атриуме военного музея прошел «Урок мужества» с участием школьников пятых классов «Жассарбаз» столичной школы-лицея № 71.

С ребятами встретился председатель республиканского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств «Парыз» полковник в отставке Ербол Смагулов, принимавший участие в войне в Афганистане.

– Думаю, что необязательно патриот своей страны должен стать военным, –поделился ветеран боевых действий. – Но в детстве, в школьные годы нас взрослые учили любить Родину, рассказывали о Бауыржане Момышулы, Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. Мне посчастливилось познакомиться с легендарным «Кара майором» – Борисом Керимбаевым, являющимся примером истинного мужества и патриотизма.

В ответ ученики школы-лицея № 71 показали, чему их научили учителя-наставники. Пятиклассники демонстрировали отменную строевую и физическую подготовку, хорошее владение приемами самообороны без оружия и рукопашного боя.

В завершение мероприятия ученики 5-го класса школы-лицея № 71 получили сертификат о присвоении их коллективу имени Бориса Керимбаева.