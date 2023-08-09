Когда краткость - душа поэта

Для полного счастья я на днях взялся читать рукопись будущей книги «Заметки на полях рисового зёрнышка» поэта многогранного таланта корейского происхождения Станислава Ли, уроженца Уштобе. Его мало знают в Казахстане, но он широко известен в мире. Его стихи публиковались в журналах «Простор», «Московский вестник», «Москва», «Юность», «Братина», «Лампа и дымоход», «Азия» (Южная Корея), «Корейская литература» (США) и других, включены в антологию «Современное русское зарубежье» (М.,2002). Он переводит древнюю, средневековую и современную корейскую поэзию. В частности, в его переводах (совместно с И Ын Кён) вышли избранные стихи современного корейского поэта Ко Ына (2010) и «Антология корейской классической поэзии» (совместно с Ким Хён Тхэк). (2013) в издательстве «Художественная литература». Ли участник Всемирного фестиваля поэзии (Сеул, 2005). Его стихи переведены на корейский, английский, сербский, польский, румынский, македонский и другие языки. Он - победитель Московского международного фестиваля «Золотое перо», лауреат премии «Ариран».

фото из личного архива

С.Ли участник коллективных республиканских художественных выставок, в том числе международной в г. Кванджу с художниками из Англии, Японии и Республики Корея. Персональная выставка «Дзэнские акварели» в галерее «Вояджер» в 2002 году. Работы находятся в музее эмиграции г. Инчон Республики Корея и в частных коллекциях граждан Японии, США, Южной Кореи и других стран. Живёт в Алматы.



Станислав Ли – поэт, пишущий хокку на русском языке, прекрасно владеющий корейским языком, знаток истории Кореи. Помимо собственных стихов и рассказов, он занимается переводами, акварельной живописью, спортом – он мастер восточных единоборств.



Высоко оценил творчество С.Ли выдающийся писатель современности Анатолий Ким: «… В стихах Станислава Ли бьется древняя корейская душа, спрятанная в сердце казахстанского корейца, говорящего и думающего на русском языке. Чем внимательнее вглядываешься в его простые, прозрачные стихи, тем больше удивляешься, как много открывается в них нового света и пространства. А ведь при первом взгляде, при первой встрече стихи показались тебе исчерпывающе яркими и проглядываемыми до самого дна, как вода горного озерца…»



Хокку – самый известный и распространённый жанр японской поэзии. Стихотворение состоит из трех строк. Однако, смысл таких коротких стихов постичь под силу далеко не каждому, ибо в них заключена тонкая связь человека и природы.



Поэт, создающий хокку, находит себя в краткости. Сам Станислав точно охарактеризовал форму своего творчества такими словами: «… текст можно уместить на зёрнышке риса».



Словом, пред нами рукопись, собранная по зёрнышку. В этих миниатюрах-рассказах, трехстрочных стихах автор вместил все свои эмоции, детские воспоминания, любовь к матери и бабушке, своему мудрому учителю, историю рода и корейского народа. Читая хокку Станислава, ты уходишь в далекую глушь казахской степи, любуешься небом и землей далекой Кореи, слушаешь шелест кленовых листьев и мудрые рассказы бабушки автора.



Хокку автора монохромны, философичны, глубоки по смыслу; в них переливаются всеми своими гранями тонкая грусть и нежная печаль. Текстовая ткань рукописи причудливо создает обширную картину того, как автор ощущает себя на стыке разных культур и языков.



В момент наивысшего самоуглубления С.Ли рождает стих, в котором зримо ощущается его духовная связь с исторической родиной, его попытка понять свой внутренний мир, самоидентификацию:

Ту Корею,

Что в сердце ношу,

Никто не отнимет.

Или:

В родных краях.

Восходит весеннее солнце

Без нас с тобой.



Жанр хокку не признает описаний. Поэт не описывает, а конкретно называет вещи своими именами, предпочитая простые, но точные слова:

Я казах, хоть

Родился корейцем.

Люблю степь

за ее ширь,

стройных тулпаров,

за быстрый бег…



Станислав Ли всегда тонко передает мимолетность бытия. Мимолетность имеет имманентное значение, без чего жизнь теряет смысл:



Улыбка мамы,

Что может прекраснее

На этом свете.



Стихи Ли образны, притягательны и создают в воображении читателя причудливые картины мироздания.



Краткость и точность – вот две грани поэтического таланта Станислава Ли. Они помогают ему не путаться в мыслях, чтобы каждая строка была весома, игрива.



Как говорится, чем меньше слов, тем лучше молитва.