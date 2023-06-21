Крылья Димаша

Согласно казахским традициям, Димаш Кудайберген, старший сын Каната и Светланы Айтбае­вых, вырос в семье деда, став фактически его младшим сыном. Проводив в последний путь того, кто дал ему крылья, поднявшие его в небеса так, что о казахах узнал весь мир (сегодня благодаря Димашу стало престижным изучать казахский язык на всех континентах), певец написал полный любви и благодарности пост в соцсетях:

«Рахмет, папа… маған берген қанаттарың үшін, маған көкке қалай көтеріліп, көкжиегімді кеңейтуді үйреткенің үшін, 100 мектеп бере алмайтын рухани тәлімің үшін… Саған деген алғысымды сөзбен жеткізе алмаспын. Айтқандарымнан айтып үлгермегендерім көп. Қош бол, әкетай. Мәңгі жүректесің. Жаның жұмақтан орын тапсын. Сенің кенжетайың… Барлық көңіл айтып жатқан ағайындарға Алла разы болсын. Отбасыларыңызда қайғы мұң болмасын». – «Спасибо, папа... за крылья, которые ты дал мне, за то, как ты научил меня подниматься в небеса и расширять свои горизонты, за духовные наставления, которые не могут дать даже 100 школ... Мне не передать словами свою благодарность тебе. Недосказанного больше, чем сказанного. Прощай, папа. Ты навечно в моем сердце. Пусть твоя душа найдет место в раю. Твой самый младшенький...»

Русскоязычный фан-клуб Димаша Кудайбергена опубликовал перевод статьи из «Ақтөбе газеті» 2018 года в честь золотой свадьбы Кудайбергена и Миуа Айтбаевых, где есть немало интересных фактов о человеке, вдохновлявшего самого известного на сегодня казаха в мире. Приводим фрагменты из нее.

«…Судьба мальчика Кудайбергена была нелегкой. В 9 лет остался без отца, а в 16 – без матери. Но спасибо вековым традициям народа – казахи никогда не оставляли сирот на произвол судьбы. Старший брат, сын матери от первого брака Аязбай Толеубаев приютил его у себя со словами: «Твой отец поручил тебя мне. Перед смертью он сказал, чтобы я берег тебя».

Кудайберген вспоминал: иногда ему казалось, что Аязбай-ага любил его больше своих детей. После окончания школы брат записал его на шоферские курсы. Кудайбергену в то время было 17 лет, а на курсы брали с 18. Во время одной из проверок его отчислили, но общительный, умею­щий расположить к себе людей Аязбай смог восстановить его на курсах, строго-настрого велев ему: «Теперь говори всем, что родился в 1940 году, а не в 1941-м».

После курсов Кудайберген работал шофером в совхозе Темир Журынского района Актюбинской области. Оттуда ушел в армию, отслужил три года. Вернувшись, к радости брата и его жены, поступил в Алматинский сельхозинститут. Сокурсниками Кудайбергена оказались выходцы в основном с востока респуб­лики. Среди них было немало красивых девчат, но он хотел, чтобы его избранница была из родных краев.

Однажды знакомые девушки, студентки КазПИ, сказали, что на первом курсе у них появились две его землячки. Сходил в гости в общежитие, увидел, познакомился. Одна из них – Миуа, студентка географо-биологичес­кого факультета, запала ему в душу. В 1967 году они решили пожениться. День свадьбы назначил Аязбай – 5 декабря, День Конституции, самый главный праздник того времени.

В 1968 году Кудайберген получил диплом, а его юная жена, лучшая студентка факультета, перешла тогда только на третий курс. Значит, до окончания института надо остаться в Алма-Ате. Министерство сельского хозяйства пошло навстречу молодому специалисту – Кудайбергену Айтбаеву дали направление в совхоз близ Алма-Аты.

Но скоро пришел «привет» от брата: «Возвращайся в аул!» У Кудайбергена и в мыслях не было ослушаться человека не просто старшего по возрасту, а заменившего ему отца – он немедленно собрался в дорогу. Вернувшись домой, устроился управляющим в машинно-тракторной мастерской совхоза «Жанажол», а жена – учителем. Аязбай, работавший директором школы, сделал все, чтобы невестка смогла окончить учебу, хотя в молодой семье один за другим появилось трое ребятишек – Гульзира, Канат и Нургуль. Жили в доме брата. Это удивительно, но на 36 квадратных метрах мирно размещались 11 (!) человек.

Через несколько месяцев Кудайберген Айтбаев был назначен главным инженером совхоза, и ему предоставили служебное жилье. Конечно, очень хотелось жить в большом доме с просторным двором, но не хотелось обижать брата. В новый дом семья Кудайбергена переехала спустя годы с позволения Аязбая и его жены. Через несколько лет пос­тупило предложение стать сек­ретарем райкома комсомола. Не принял. Приглашали инструктором в областной комсомольский комитет – не захотел покинуть родные края. Отказывался, когда хотели назначить директором проблемного совхоза «Жанажол», но первый секретарь райкома партии настоял. Кудайберген Айт­баев, чтобы оправдать доверие, работал день и ночь и смог-таки вытащить безнадежное хозяйство в число передовых.

Когда родился Димаш (Динмухаммед), его отец Канат был молодым специалистом (окончил Актюбинскй педагогичес­кий институт), а мама Света – студенткой. Кудайберген-ага и Миуа-апа немедленно переехали в Актюбинск, чтобы помогать молодым (так уж принято в этой семье – всегда приходить на выручку). Дед устроился в АО «Актобемунайгаз», а Миуа-апа посвятила себя внуку. С пяти лет она начала водить его в музыкальную школу. Родители, с головой ушедшие в искусство, дома бывали редко. Дети – Димаш, Раушан и Мансур – росли у бабушки с дедушкой, которые целенаправленно прививали им лучшие казахские традиции. Димаш, с младенчества выросший на их руках, называл их папой и мамой.

Кудайберген и Миуа Айтбаевы первыми разглядели незаурядный талант старшего внука. А талант, как известно, нуждается в поддержке. Поэтому, когда Димаш поступил в Казахский национальный университет искусств в Астане, они переехали в столицу и в родной Актобе вернулись только после того, как внук после победы на конкурсе в Китае отправился в мировое турне.

В 2019 году Кудайбергену Айтбаеву была вручена медаль «Ерен еңбегi үшiн» за его вклад в социально-экономическое развитие страны, а также за укрепление дружбы и сотрудничества между народами. А именно – за формирование человека, который своим талантом, подкрепленным воспитанием, полученным в семье, делает очень много для того, чтобы государства и континенты нашли между собой общий язык.