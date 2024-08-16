Кто представит нас в байге на Всемирных играх кочевников?
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Аскар Султан
В Алматы прошел розыгрыш Кубка города в традиционных скачках, в рамках которого состоялся и заключительный отборочный этап по байге на 5-е Всемирные игры кочевников. Как отметил исполнительный директор Федерации байги Алтай Бимен, в рамках этого состязания по каждой из заявленных дистанций – кунан байга, топ байга, жорга жарыс и аламан байга – были отобраны по три лошади в сборную Казахстана, которые и примут участие в сентябре этого года в Астане в играх номадов.