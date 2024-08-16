Кто представит нас в байге на Всемирных играх кочевников?

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Аскар Султан

В Алматы прошел розыгрыш Кубка города в традицион­ных скачках, в рамках которого состоялся и заключительный отборочный этап по байге на 5-е Всемирные игры кочевников. Как отметил исполнительный директор Федерации байги Алтай Бимен, в рамках этого состязания по каждой из заявленных дистанций – кунан байга, топ байга, жорга жарыс и аламан байга – были отобраны по три лошади в сборную Казахстана, которые и примут участие в сентябре этого года в Астане в играх номадов.

фото ultsport.kz

Итак, в дисциплине кунан байга первое место заняла лошадь по кличке Сұңқар, на которой выступал жокей Абзал Турганбек. Второе место занял конь по кличке Бақторы с наездником Дилнуром Нурмукашем. А треть­им финишировал скакун по кличке Сениорита, у которого жокеем был Абзал Турмыс.

В топ байге лучшими из лучших стали скакун Зымыран и его наездник Арнат Муратхан. А вслед за ними финишировали конь по кличке Маймақ с жокеем Абзалом Турмысом и скакун Ертұран с наездником Исламнуром Ертосом.

По итогам жорга жарыс первое место занял Аквамарин и его наездник Евгений Чибисов. Вторыми финишную черту пересекли Триумф и его наездница Алия Токтасынова. А третьим стал скакун по кличке Профессор, жокей – Ербулан Тлеугалиулы.

Призовые места в скачке аламан распределились следующим образом: первое место у жеребца по кличке Виза и его жокея Алихана Бакытханулы, второе завое­вал скакун по кличке Күрең ат и его наездник Арнат Муратхан. И третьей к финишу пришла лошадь Әлқиса и ее жокей Мади Жолшыбек.

Напомним, что республиканская Федерация байги входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в сос­тав ассоциации входят федерации көкпар, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, құсбегілік, теңге ілу, асық ату, JORYQ и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

#Спорт #национальные игры #байга #РК #игры кочевников

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