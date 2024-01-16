Кубок континента у «Номада»

Напомним, что столичные «кочевники» по итогам сезона-2022⁄2023 стали чемпионами Казахстана и получили право второй раз в своей истории выступить в рамках Континентального кубка Европы, проходящего под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

«Номад» начинал свой поход за титулом с третьего раунда, матчи которого прошли во французском Гренобле в ноябре 2023 года. На том турнире команда из Астаны также показала стопроцентный результат, выиграв все три встречи в основное время.

Финальная часть розыгрыша прошла уже в 2024-м в столице Уэльса – городе Кардиффе (Великобритания). На эту часть соревнований команда отправилась без единого легионера в составе (кстати, и тренерский штаб состоял только из казахстанцев), а также стала самой молодой по возрасту. Тем не менее конкурентов у нее не оказалось.

Уже в первой игре с хозяевами финального раунда – командой «Кардифф Девилз» – астанинцы одержали уверенную победу со счетом 5:2. Во втором поединке «кочевники» разгромили датский клуб «Хернинг Блю Фокс» – 7:2 (причем наши пропустили шайбы, когда уже вели со счетом 6:0 и немного расслабились). Эта победа уже гарантировала досрочный выиг­рыш Континентального кубка.

Но даже в уже ничего не значившей третьей игре против польского «Катовице» наша команда показала характер, одержав победу со счетом 3:1. Таким образом, «Номад» впервые стал победителем Континентального кубка Европы и второй казахстанской командой, выигравшей этот трофей (в 2019 году победителем турнира был кокшетауский «Арлан»).

Огромный вклад в эту победу внес­ли выпускники ДЮСШ «Барыс», прошедшие всю вертикаль развития в нашем клубе: Станислав Александ­ров, Олег Бойко, Максим Мусоров, Николай Шульга, Данил Бутенко и другие. Лучшим нападающим финального турнира был признан Артур Гатиятов, который набрал 5 (2+3) очков и занял первое место в списке самых результативных игроков. А звание лучшего вратаря итогового раунда заслужил Никита Бояркин, показавший лучшие результаты по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков (92,59).

Также «Номад» стал самой результативной командой финала (пять шайб в среднем за игру), лучше всех реализовывал большинство (40%) и лучше всех сыграл в меньшинстве (85,71% нейтрализации большинства соперников).