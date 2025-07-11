С одной стороны, сам факт того, что город обращает внимание на велосипедный транспорт – уже позитив. Сегодня общая протяженность велодорожек в Шымкенте превышает 78 км. По данным ­акимата, в ближайшее время цифра вырастет до 110. Новый проект «Дорога здоровья» нацелен на соз­дание комфор­тного маршрута от улицы Байдибек-би до улицы Бозарык.

Руководство управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента обещает: безопасность – в процессе. В перспективе – установка боллардов (коротких столбиков), дорожных знаков и развитие сети в отдаленных районах.

Но давайте честно. Велосипедная инфраструктура – это не краска. Это прежде всего проектирование с учетом потоков, рисков, безопас­ности и комфорта всех участников движения – от школьника на самокате до курьера на электробайке.

Возьмем Копенгаген, где более 60% населения добирается на работу на велосипедах. Там велодорожки отделены от проезжей части и тротуаров. Они имеют собственные светофоры, приоритет на перекрестках и ровное покрытие. В Амстердаме велосипед не альтернатива, а равноправное транспортное средство. В Сеуле велодорожки строят вдоль набережных и зеленых зон, формируя безопасные непрерывные маршруты, продуманные заранее.

Что объединяет эти примеры? Комплексный подход: от нормативов строительства до культуры использования. Это когда велосипедная дорожка не «рисуется» после сдачи улицы и строительства тротуара, а проектируется изначально.

Шымкент – город с благоприят­ным климатом и активной молодежью. Велосипед здесь мог бы стать полноценным городским транспортом. Но практическая реализация идеи – это, скорее, временное решение, чем инфраструктура. Разметка обрывается, покрытие – неровное, пешеходы и велосипедисты не разделены, автомобили продолжают парковаться на велодорожках.

В таком пространстве даже правила теряют смысл. Ведь как требовать от велосипедиста соблюдения ПДД, если сама дорожка – череда компромиссов и неудобств?

Если мы действительно хотим развить велотранспорт, нужны физически отделенные велодорожки с бордюрами или защитными элементами. Как и продуманная сеть маршрутов – непрерывная, логичная, соединяющая ключевые точки: школы, офисы, парки, центр и окраины.

Не обойтись и без общественных велосипедных парковок, навесов, сервисных зон. В приоритете значатся также образование и культура как среди велосипедистов, так и среди пешеходов. Ответственность – обоюдная.

Да, пока инфраструктура далека от идеала, но и езда велосипедистов не должна превращаться в хаотичный поток. Велодорожки – это не просто удобство, это часть общего движения. Шлем, фары, уважение к пешеходам – вот основа городской велосферы.

Велосипед – это будущее, но строить его нужно основательно. Конечно, Шымкент делает только первые шаги. И это хорошо. Но важно не перепутать старт с финишем. Велодорожки – не только крашеный асфальт. Это идеология города, который выбирает здоровье, безопасность и устойчивость. Если уж начинать, то делать как следует. Не ради отчетности – ради людей.