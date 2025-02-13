Лебедь Арман набирается сил

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Каждую осень зоосад ТОО «Бурабай Даму» пополняется новыми обитателями.

фото пресс-службы ТОО "Бурабай Даму"

К сожалению, большая часть животных и птиц, найденных сотрудниками Национального природного парк «Бурабай» либо местными жителями, поступает сюда с переломами, другими серьезными травмами. Принимают всех. Это традиция, заложенная со дня основания зоосада в поселке Бурабай в 1976 году. Зоосад, работающий круглый год, для представителей фауны стал настоя­щим домом с комфортными условиями содержания.

Сегодня здесь вместе с животными обитают 57 пернатых: беркут, орел-могильник, павлины, утки и фазаны. Недавно зоосад пополнили еще два краснокнижных пернатых: тут зимуют лебеди-кликуны, которые из-за травм не смогли улететь вместе со своими собратьями. Как и остальные обитатели, они проходят реабилитацию под наблюдением опытных сотрудников.

Лебеди-кликуны появились с небольшой разницей во времени. Когда специалисты ГНПП «Бурабай» передали в зоосад первую очень истощенную птицу, ею занялся главный ветеринарный врач лечебницы Ильдар Файзуллин. Он проводил с новым питомцем много времени, привязался к нему и даже имя придумал – назвал Арманом, мечтая, чтобы молодой лебедь снова смог летать.

Конечно, первое время ослабленная птица сильно тосковала, долго и нелегко привыкала к вольеру. Но профессиональный уход, регулярное питание и лечение сделали свое доброе дело. Лебедь, пусть медленно, все же набирался сил, вскоре начал вставать, пытаться двигать крыльями... Весной птицу переведут в просторный пруд на территории визит-центра, где он сможет плавать. Однако, несмотря на все предпринятые ветеринарами усилия, Арман летать уже не сможет. Слишком долго пробыл птенец с серьезной травмой крыла, пока его не нашли.

Той же осенью в зоосад поступил еще один лебедь-кликун с похожей травмой. Специа­листы сделали и продолжают делать все возможное, чтобы оба лебедя окончательно выздоровели, привыкли к новым условиям.

#лебедь #Бурабай даму #Арман #зоосад

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