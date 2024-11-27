Лови волну!

Анастасия Ананьева, Влада Тараданова, Виктория Маисеева, Дарья Пастушенко... Минувшим летом на республиканском чемпионате по гребному слалому все призовые места заняли спортсменки с востока страны. И неудивительно, ведь именно в Восточном Казахстане с его горными реками первыми среди регионов стали культивировать сложнейший водный вид спорта. До сих пор команды, представляющие страну на международных соревнованиях, – это слаломисты с востока.

История казахстанского гребного слалома (между прочим, олимпийского вида спорта) уходит в конец 1990-х, когда в усть-каменогорском турклубе «Меридиан» энтузиасты взялись раскручивать греблю и сплавы. Как раз в это время на казахстанский Алтай приехали англичане, чтобы спуститься на своих каяках по Убе. Парни показали, как ходить на лодках, которых до этого здесь никто никогда не видел. А перед отъездом продали их недорого клубу, чтобы обратно не тащиться с габаритным тяжелым грузом. Так все и началось.

В 2003 году была зарегистрирована областная федерация гребного слалома, а в 2005-м открылось отделение в областной спортшколе. Сегодня кузницей слаломистов-водников стала школа-интернат-колледж олимпийского резерва в Риддере.

По словам тренеров, мало какие виды спорта несут столько эмоций, энергии и азарта в противостоянии со стихией. Тренируется мышечная сила, но главное – сила духа. Дети учатся, например, эскимосскому перевороту с оборотом в 360 градусов. Это прием, когда опрокинувшийся каяк возвращают в нормальное положение. Он не столько сложный технически, сколько пугающий. Ребятишкам он удается только тогда, когда у них появляется момент уверенности в себе. Иногда на это уходят годы, зато как закаляется характер!

– Я училась в школе, и как-то к нам пришли из секции и предложили побывать на пробном занятии, – рассказала студент­ка Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Виктория Маисеева. – Без особого энтузиазма пошла посмотреть за компанию. Но как только села в лодку – это было вау! Улетные ощущения! С тех пор не представляю себя без воды. Это самый многогранный вид, в нем нет рутины.

Девушки тренируются круглый год. Самый интенсивный период, конечно, летом. На стремнинах и порогах Бухтармы, Тургусуна, Малой Ульбы, Убы, Громотухи и других рек идет отработка техники, тактики, командного духа. Плюс с июня по август проходят многочисленные соревнования различного уровня. Скучать некогда. Осенью – напряженный воркаут, кроссы и все та же вода до самых холодов, пока позволяет погода. Зимой – лыжи, в том числе горные для отработки координации, работа на тренажерах, общефизическая нагрузка.

От тяжелых туристических каяков давно остались только воспоминания, сегодня у слаломистов легкие спортивные лодки из современных материалов. По словам девчат, смысл состязаний заключается в прохождении дистанции с препятствиями на скорость. На участках с порогами надо не просто удержаться в лодке, а вписаться в ворота. Задействованы все группы мышц, важно уметь моментально принимать решение.

– Есть такой стереотип, что гребной слалом – мужской спорт, – поделилась мнением студентка университета им. С. Аманжолова Влада Тараданова. – В соц­сетях сама читала, что здесь могут чего-то добиться только «крутыши», как Майк Тайсон. Да, мы тренируем силу – те самые бицепсы, трицепсы, как и все спорт­смены. Но знаете, что я поняла, когда освоила лодку? Девушки, разрушающие стерео­типы и преодолевающие гендерные предрассудки, меняют общество, мир. Это вдохновляет.

Спортсменкам очень важна любая поддержка. Во-первых, сам вид предусматривает серьезное снаряжение – лодку, экипировку. Оно стоит немалых денег. Во-вторых, участие в соревнованиях международного уровня требует времени и соответствующих документов. По словам студенток, в вузе всегда идут навстречу, в том числе со всевозможными справками, заявлениями, графиком учебы. И еще мотивируют тем, что являются самыми горячими болельщиками.

– Когда ты покоряешь бурную воду, получаешь столько адреналина, что обо всех трудностях забываешь, – заключила Влада Тараданова. – А если получается завоевать медаль для своей страны, внутри словно огонь загорается. Хочется двигаться к новым вершинам.

По итогам соревновательного сезона 2024 года Влада Тараданова стала первой на республиканском чемпионате в командной гонке и второй – в личной. Вика Маисе­ева также взяла «золото» в составе команды и «серебро» на каяке. В 2023-м сборная страны, полностью представленная восточноказахстанскими слаломистами, привезла с Азиатских игр в китайском Ханчжоу две бронзовые и одну серебряную медали, а кроме того завоевала призовые места на чемпионатах мира и Азии.

Сейчас у девчат стартовала подготовка к водному сезону-2025. Плюс они учатся, сдают зачеты, штудируют учебники к сессии, участвуют во всех спортивных «движняках» своего университета... Они на все сто современные молодые казахстанки, уверенные в себе, сильные, понимающие цели в жизни, любящие свою родину.

За 90 лет существования гребного слалома как вида спорта в корне изменилась сама его философия. Это не высокопарные слова. В 1932 году, когда дисциплина только зародилась в Швейцарии, ее определяли как тест бурной воды, подвластный по умолчанию только мужчинам. А сегодня слоган мог бы звучать так: «Бурная вода, лодки, спортсмены, прекрасные спортсменки».