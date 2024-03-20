Любить учиться и учить

Наурыз для большой семьи Нургабыловых – еще один повод приехать в родное село Актекше Коксуского района из разных уголков страны. В отчем доме дружно накрыть щедрый дастархан, поделиться успехами и, конечно же, всем вместе почтить память Нургабыла Куренова – любимого отца, дедушки, прадеда и основателя династии педагогов, которая сегодня насчитывает почти два десятка преподавателей с общим педагогическим стажем более пяти веков!

– Трудолюбивый, честный, не опускаю­щий рук ни перед какими трудностями отец стал примером для всех нас, и шес­теро из восьми детей выбрали делом жизни благородную профессию учителя, – рассказывает один из ярких представителей династии Дуйсебек Нургабыл.

Сегодня профессору, доктору физико-математических наук уже за 70, его трудовой стаж превысил полвека, однако он продолжает преподавать высшую математику в Жетысуском университете им. И. Жансугурова.

– В этом году исполняется 110 лет со дня рождения нашего отца, – делится Дуйсебек Нургабылович. – В тяжелые годы голода 1930–1932 годов он учился­ в железнодорожном техникуме в Семее. Дома дела были совсем плохи, и его отец отправил ему, единственному сыну среди четверых детей, сообщение с просьбой вернуться. Добираясь домой, отец увидел все ужасы голода своими глазами – дороги были усыпаны трупами. А сокурсники собрали ему полмешка сухарей – небывалая по тем временам щедрость! Такие примеры человечности, умения преодолевать трудности значительно повлияли на формирование нашего характера. Отец остался в родном Коксуском районе, где посвятил работе в школе 50 лет. У него три диплома – учителя математики, истории, русского языка и литературы, но в основном он преподавал математику. В годы войны он отправился на фронт, вернулся с победой и вновь принялся за работу. С мамой они дружно прожили более полувека, выучили, поставили всех нас на ноги. Его огромная любовь к своему делу, интересные рассказы из жизни и повлияли на выбор профессии. Сегодня среди его детей и внуков – учителя математики, физики, русского языка и литературы, иностранного языка, био­логии, химии.

У самого Дуйсебека Нургабыловича из троих детей профессию учителя выбрали двое: сын Еркуат работает математиком в образовательном центре, дочь Гульшат преподает английский в одном из алматинских лицеев. Более 40 лет посвятила урокам математики и супруга – Айгуль Бактыбаева, с которой Дуйсебек Нургабылович познакомился еще во время учебы в Казахском педагогическом институте им. Абая. В 1969 году они вместе поступили на математический факультет, а в 1972-м сыграли свадьбу.

– Мы всегда говорим: если любите друг друга, не смотрите, бедный или богатый человек, будьте вместе, не бойтесь из-за сложного материального положения создавать семью. Любовь поможет преодолеть трудности, добиться всего, о чем мечтаете, – уверены супруги.

После окончания учебы молодой математик преподавал в альма-матер, а потом по распределению отправился в Джезказганский педагогический институт, где проработал 29 лет. Семья педагогов успевала добросовестно трудиться, воспитывать детей, активно участвовать в общественной жизни и, главное, пос­тоянно повышать уровень знаний.

– Надо знать свою профессию от и до – это самое важное, что я всегда повторяю и детям, и ученикам, – отмечает отличник образования РК Дуйсебек Нургабылович. – Тогда можешь работать честно и от души. Если у тебя есть знания, в школе ты будешь чувствовать себя уверенно. В противном же случае придется все время прятаться по углам, боясь завуча, директора, родителей. Никто тебя уважать не будет. Что скрывать, иногда бывает, что диплом получат, а на самом деле предмета своего не знают. А отец первым делом воспитывал в нас честность, учил работать на совесть. Когда ты честен с учениками, со студентами, даже если и ставишь им двойки, они чувствуют это и все равно не обижаются,­ уважают. А когда они ощущают несправедливость, поставь даже хорошую оценку – никакого уважения не будет.

Здесь он приводит пример из собственной практики: однажды, еще в Жезказгане, к нему домой пришел молодой человек, чтобы поблагодарить за полученные знания. При этом студента дважды отчисляли за неуспеваемость. В общей сложности на получение диплома он потратил 12 лет, но зато взрастил в себе верные жизненные принципы, уверен педагог. А потому, помимо академических, важно доносить ученикам нравственные знания, чтобы они в первую очередь росли правильными людьми.

– В жизни главное – сделать что-то полезное для своей страны, – продолжает собеседник. – Для меня это значит передавать знания, которые люди мог­ли бы использовать для блага нашего общества. Поэтому я ученикам говорю так: если сейчас вы не будете честно работать, завтра воспитанные вами учителя придут преподавать вашим внукам. Как вы на это смотрите? И они понимают, что каждому из них надо быть профессионалом. Может, кто-то меня и недолюбливает за мою принципиальность, но порядочные люди уважают меня, и это главное.

Помогает воспитывать молодежь и следование национальным традициям. Преемственность поколений, уважение к старшим, помощь младшим – всему этому в многочисленной династии Нургабыловых уделяют особое внимание. В годы жизни в Жезказгане на помощь молодой семье приезжали младшие братья, вспоминает Дуйсебек Нургабыл. А когда пришло время, самый младший брат Еркин, как и положено, вернулся к родителям в родной аул. Там он живет по сей день, сберегая уют в қара шаңырақ и работая, по еще одной доброй семейной традиции, учителем математики и информатики в школе им. М. Сенгирбаева.

На все значимые даты и праздники многочисленные потомки Нургабыла Куренова собираются в этом гостеприимном доме. За душевными разговорами время проходит незаметно: не просто родные люди, а еще коллеги и единомышленники, они обсуждают новшества сферы образования, делятся профессио­нальными секретами и вспоминают о родоначальнике династии, который по сей день является образцом для подражания все новым поколениям династии.

– Я хотела стать учителем с раннего детства, потому что меня окружали одни педагоги. Правда, став постарше, думала пойти на юриста и посоветовалась с отцом, но он ответил, что это не женская профессия, – вспоминает внучка Нургабыла Куренова Гульшат Нургабылова. – И по совету отца я выб­рала английский язык, о чем ни разу не пожалела, потому что, где бы я ни была, всегда нахожу работу – настолько востребована моя профессия. Работаю уже почти 25 лет, десять из них преподавала в вузе, окончила магистратуру. Не сказать, что родители давали какие-то наставления – мы просто росли на их примере. Видели, как они с удовольствием трудятся, насколько их ученики благодарны им за полученные знания. И самое интересное – где бы они ни были, всегда находятся выпускники, которые помогут и поддержат, если это требуется. На самом деле труд педагога очень сложный, требующий полной самоотдачи. Мы видели, как трудилась мама – после работы всегда проверяла тетради, готовилась к урокам, занималась домашними делами. Но она никогда не уставала и до сих пор по просьбе учеников дает частные уроки. Поэтому, я уверена, главное – любить профессию, любить детей. А когда видишь у них результаты, это вдохновляет еще больше.

– Отец всегда повторял: если делаешь добро, не говори об этом, а сделаешь плохое – оно обязательно вернется тебе или твоим детям. Поэтому худо не то что делать – даже думать нельзя. Этому я следую сам, так воспитываю детей и учеников. Хочется, чтобы на таких примерах росли и будущие поколения, – выражает надежду Дуйсебек Нургабыл.