Любовь и ноги

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Вот говорят, счастье – это когда тебя понимают. И это стопроцентно верно. В том числе и когда дело касается фотографий.

фото из архива "КП"

Вот раньше как было? Или всей семьей в фотостудию (это сильно раньше), или у тебя есть фотопленка на 24 или 36 кадров, и, как говорится, что получилось, то получилось – узнать, откуда у фотографа руки растут, можно только после проявки фотографий в фотосалоне. Закрыл глаза – твоя проблема, быть тебе как будто задремавшим на фоне условного Сфинкса в семейном фотоальбоме на года.

Сейчас с позированием и глазами попроще: не понравился кадр – можно переснять. И тут главное – терпение фотографа и опять-таки его понимание. Не все, даже самые ответственные члены семьи (особенно мужья!), готовы достойно вынести стократное «ой, я тут криво улыбнулась⁄не так встала⁄свет не так упал⁄какой ужас, давай еще раз». Доходит и до семейных драм.

Наблюдала на днях. Пара элегант­ного возраста: супруга в кокетливой шляпке и в восторге от исторического места, вторая половинка – в спортивном костюме и явном раздражении. Мужчина, бурча, делает очередное фото, дама меняет позиции на лестнице.

– Ну, давай еще один, и все! – с улыбкой просит женщина.

Я прямо увидела, как фотограф закипел.

– Да как ты надоела! Мы уже каждый куст тут понюхали, на всех скамейках посидели! Все, не буду! – мужчина решительно запихнул телефон в карман. – Дальше сама!

Модель растерянно захлопала глазами: «Ну ты чего… я же хочу на память!» Мужчина категорически отказывался продолжать свои страдания, рванув вверх по лестнице, продолжая возмущаться.

И что вы думаете? Уже через полчаса обнаружила их же возле фонтанов в той же диспозиции: жена – у памятника, муж – «у аппарата».

Буквально на следующий день: муж, явно пенсионер, фотогра­фирует жену у моста.

– Ты мне ноги обрезал! Я как обрубок, – капризничает женщина.

– Да зачем тебе эти ноги! – возмущается фотограф. И смех и грех…

Мне тоже пришлось выслушать от благоверного. Я так понимаю, все мужчины искренне не понимают необходимости ног в кадре: и так понятно, что за человек в кадре, и реку видно, и здание, чего еще нужно?

Муж мой тоже решил поворчать в ответ на мои объяснения, что на фото должен быть «воздух» и сверху, и снизу. И всенепременно ноги!

Ситуация разрешилась стремительно. После меня к культурному объекту подошла женщина, ее муж сделал снимок и тут же получил комплимент: «Фото супер, спасибо!»

Я зашептала: «Вот видишь, дело пары секунд!» Туристка отреагировала мгновенно:

– А что вы хотите? 19 лет брака! Вот вы сколько женаты?

– 14 лет, – отвечаем хором.

– Так у вас все еще впереди. И запомните, – обращается она уже конкретно к моему мужу, – ваша задача – напомнить жене вытянуть носочек и втянуть живот. Не справилась – пус­кай не жалуется, вы старались! Андрео, – кричит она уже своему мужу, – пошли дальше, я там статую зайца видела, он мне тоже нужен!

И верите, с того момента на всех моих фото появились мои же ноги! Дошло даже до смешного: делали фото в музее, я позирую у карикатурного слона, уже отхожу, и тут возглас: «Иди на место, я ноги забыл!» Стоя­щие в очереди женщины благоговейно воззрились на моего мужа…

Вот вы скажете – тирания. А я скажу: то самое понимание! Тем более что я своего мужа фотографирую – хоть в журнал!

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#семья #отдых #память #фотография

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