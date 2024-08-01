Люди любят удивляться

Не бойтесь мечтать!

На сегодняшний день Исламжан Иминов посетил 132 страны, многие из них не единожды. Путешествия не были его изначальной целью. Окончив юридический факультет, по распределению он попал в свои родные края – на Каргалинский суконный комбинат, приступил к должностным обязанностям. Но Ее величество судьба распорядилась иначе. Проявив себя, как ответственный креативный сотрудник, радеющий душой за общее дело, он быст­ро начал подниматься по карьерной лестнице и вскоре представлял родной комбинат в своих первых заграничных командировках.

Современникам «железного занавеса» о далеких странах можно было только мечтать, «подглядывая» за другим миром с книжных страниц. Примерно так было и у Исламжана. В семье будущего путешественника любовь к чтению всячески прививалась и культивировалась. Регулярно почтальон доставлял домой 6–7 газет: «Казахстанская правда», «Комсомольская правда», «Огни Алатау», «Советский спорт» и другие. Полки ломились от книг, и книги дейст­вительно были лучшим и желанным подарком.

Будучи школьником, Ислам потратил свои накопленные сбережения на только что вышедшую книгу «Кенийские сафари» Сергея Кулика, и это оказалось судьбоносным поворотом в судьбе обычного подростка. Так же, как и коллекционирование почтовых марок на темы мирового спорта, живописи, флоры, фауны. Зернышки попали на благодатную почву. Он начал мечтать изо всех своих мальчишеских сил. Мечтать о далеких странах, экзотических сафари и захватывающих приключениях.

Со временем те яркие мечты затмили более приземленные, но, как модно сейчас говорить – гештальт так и не был закрыт. И ведь практически всегда большинство детских отчаянных искренних мечтаний все же сбываются во взрослой жизни.

– Сейчас понимаю, что все так или иначе вело меня к путешествиям, хотя абсолютных предпосылок не было, – рассказывает наш герой. – У меня было очень разностороннее детство, увлечься я мог чем угодно, да и учиться пошел на специальность, далекую от туристической отрасли. В моей трудовой книжке всего три записи. В каждой организации трудился 10–12 лет. И в каждой дорастал до должности, так или иначе связанной с внешнеэкономическими связями предприятия. А они предполагали заграничные командировки. Первыми странами стали государства Варшавского договора. С суконного комбината ушел на асфальтобетонный завод. Из Германии привез в Казах­стан новые технологии производства и первую немецкую асфальтобетонную установку. А после завода устроился в представительство немецкой компании. Именно там начались регулярные поездки в другие страны.

Постепенно Ислам начал входить во вкус и чувствовать не просто заинтересованность, а потребность и любовь к путешествиям. Объехав бывшую территорию СССР, Европу, Монголию, Вьетнам, Китай, Корею, наш герой приобретал не только клиентов, но и настоящих друзей. Начались уже самостоятельные путешествия, в которых Ислам получал ценнейший опыт.

– За годы путешествий у меня выработался определенный алгоритм. Посещая очередную страну, в первую очередь иду в старый город, сажусь в кафе, заказываю чашку кофе и наблюдаю за местными жителями. Через годы таких наблюдений, пообщавшись с человеком минут десять, мог составить подробный его портрет. Научился видеть то, чего не видели другие. В 2017 году написал первую книгу – «Путешествия на вершине счастья». Понял, что мир глазами путешественника – это совсем другой мир, и мне хотелось поделиться наблюдениями с другими. На тот момент я посетил 114 стран.

Не all inclusive

Исламжан Абдыкадырович – один из немногих путешественников, который никогда не лоббировал чьи-то интересы. В своей первой книге писал лишь то, что видел сам – и плохое, и хорошее. Книга имела огромный успех, но не только у читателей. На ура наблюдения путешественника восприняли и «пираты». Спустя время автор стал замечать в различных публикациях присвоенные главы книги, причем воришки не удосужились поменять хоть слово. Так как произведение было в электронном формате, Исламжан закрыл дальнейшие публикации.

Сейчас автор заканчивает большую книгу – «Каргалинский путешественник», она будет состоять из 12 разделов: 12 великих музеев, 12 чудес света, 12 футбольных команд, 12 храмов и так далее.

– Цифра 12 сакральная и понятная для всех религий, – комментирует путешественник. – Цифра 12 управляет мировым порядком и присутствует вез­де. 12 имамов Мухаммеда, 12 апостолов Христа, 12 знаков Зодиаков, 12 месяцев в году, 12 часов дня и ночи. Отец мой из духовной семьи, был имамом. Он делал много добра, и, наверное, поэтому создатель дал возможность мне увидеть столько стран, подружиться со столькими людьми.

Иногда мне задают вопрос: откуда средства на путешествия? Видят какой-то подвох. За прошедшие годы я научился путешествовать так, чтобы не тратить на это баснословные суммы. Билеты всегда заказываю сам, подписываюсь на рассылки о выгодных предложениях, мониторю сайты авиакомпаний. Задолго до поездки начинаю изучать страну пребывания. Составляю список достопримечательностей. Мне не нужен пятизвездочный отель. Всегда беру самый скромный, но в центре города, с пешим доступом к основным объектам или же рядом с железнодорожной станцией, чтобы иметь возможность объехать пригороды или соседние населенные пункты. Трансфер тоже не заказываю, пользуюсь общественным транспортом. А все это и составляет львиную долю затрат, включая комиссию турагентам.

Хочу обратиться ко всем, кто только планирует самостоятельные путешествия: не надо бояться, отбросьте страхи, будьте учтивы, соблюдайте законы и традиции той страны, в которую прибыли, и все пройдет прекрасно, – советует опытный путешественник.

Музеи Исламжан тоже предпочитает изучать заранее. Распечатывает маршрут и информацию об экспонатах или же заказывает экскурсию с аудиогидом. Тогда появляется возможность никуда не торопиться, а сосредоточить внимание на том, что интересно конкретно тебе, а не отдельному экскурсоводу или группе туристов.

Ресурсы и возможности

Накопив определенный опыт, путе­шественник хочет потратить его на благо своей страны. По его словам, туристов, прибывших к нам, как и любых других, интересуют не только достопримечательности, но и обычаи, культура, кухня и, конечно же, сами люди. Ресурсов более чем достаточно – надо лишь грамотно все преподнести, завернуть в красивую обертку.

– Я много раз задавался вопросом: почему, имея гордый статус космической колыбели, мы так и не открыли хороший Музей космонавтики? – говорит Исламжан Иминов. – Именно у Казахстана на это больше всего прав! С нашей земли в космос отправились 133 космонавта и, что важно, столько же вернулись. Большинство из них еще живы. Так почему бы не собрать информацию о них, поручив это школьникам, например? Думаю, космонавты с удовольствием передали бы музею личные вещи, фото­графии, поделились бы воспоминаниями. Это будет иметь и важное воспитательное значение для подрастающего поколения.

Географически Казахстан расположен между двумя гигантами – Россией и Китаем. Так почему бы не использовать это? Любой путешественник – вне политики, и наш герой не исключение. Никогда в своих заметках он не затрагивает эту тему и говорит только о мире. А вот рассматривать граждан этих стран в качестве основных туристов и ориентироваться на них считает мудрым и дальновидным шагом.

– Например, в Китае очень ценят творчество Анатолия Иванова. В каждой своей поездке в Поднебесную я сталкивался с фильмами по его произведениям – «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», а в последний раз уже не в советской, а в китайской постановке. А ведь Иванов родился в селе Шемонаи­ха в Восточном Казахстане, окончил КазГУ. Почему бы, например, на алматинском Арбате, являющемся главной пешеходной магистралью, куда как раз выходит один из корпусов КазНУ (КазГУ), не поставить стелу с надписью на нескольких языках о том, что здесь учился Анатолий Иванов?

Нашему Арбату, по словам путешест­венника, не хватает ориентировки на туристов: сувенирных лавок с интересной доступной продукцией, точек общепита с национальной кухней. Но не помпезных ресторанов, а доступных заведений наподобие столовых, коих все больше становится в мире.

– А вы знаете, что горячо любимый на постсоветском пространстве композитор Александр Зацепин состоялся у нас, в Алма-Ате, – продолжает собеседник. – Окончил нашу консерваторию, преподавал в ней. Как композитор, прочно встал на ноги после фильмов Шакена Айманова «Наш милый доктор», «Ангел в тюбетейке». А ведь об этом не все знают. Почему бы напротив памятника Шакену Айманову, где он сидит на скамейке, не поставить памятник Александру Зацепину? Или создать современный музей нашей живой легенды Димаша Кудайбергена? Весь мир им восхищается. Это станет одной из несомненных туристических фишек, а также способом выразить признательность артисту.

Также Исламжан Иминов предлагает уделить самое пристальное внимание отечественным спортсменам.

– Вспомним хотя бы хоккей на траве, – говорит он. – Алматинское «Динамо» – 19-кратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка чемпионов. А капитан команды Мурат Жексенбеков – 18-кратный чемпион СССР, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса. А баскетбол? В Казахстане плеяда великих баскетболистов: это Валерий Тихоненко, Юрий Жуконенко, Олег Мелещенко. А команда водного поло «Динамо-Алма-Ата»? Великий казахский ватерполист Ерлан Аяпбергенов, Нурлан Мендыгалиев, Аскар Оразалинов, Сергей Горшков, Сергей Котенко. И это далеко не все. Туристам это будет очень интересно! Спорт, культура, природа – вот двигатели туриндустрии.

Наш собеседник со школьных лет интересовался историей родного края. Особо привлекала главная находка региона, как называли ее ученые и геологи. Речь идет о «Каргалинской диадеме». В 1939 году в ходе археологических раскопок в урочище Мыношакты (Каргалинское ущелье) близ Алма-Аты был найден клад. Вместе с самой диадемой обнаружены и другие золотые предметы. Клад, найденный на высоте почти 2,5 тысячи метров, до сих пор остается большой загадкой.

Считается, что это курган с захоронением высокопоставленного человека. Многие ученые с этим не согласны, как и наш герой: хоронить на такой высоте было не принято, да и самого захороняе­мого так и не обнаружили. Исламжан Иминов, изучив и проанализировав имеющуюся информацию, считает, что клад вполне может быть спрятанным золотом одного из богатейших людей региона того периода – купца Шахворостова… Это тоже может быть привлекательной достопримечательностью.

По мнению путешественника, Казахстану важно использовать опыт других стран, не теряя своей самобытности. У нас тоже много чему можно поучиться. Мало в какой стране есть столько нацио­нальных театров: казахский, русский, корейский, уйгурский, немецкий. А еще иностранцам очень интересны наши культура, природа, и надо дать им возможность комфортно знакомиться с этим.

– Главная наша фишка – это, конечно же, люди, – говорит Исламжан Иминов. – Ответственно заявляю, посетив 132 страны: наши люди самые добрые, а доброта – ценнейший ресурс в этом мире.