Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане

Спецоперации, Общество
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Учения запланированы с 11.00 до 16.00 29 апреля.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

На территории железнодорожного вокзала «Нурлы Жол» в Астане 29 апреля состоятся антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«29 апреля текущего года с 11.00 до 16.00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в условиях железнодорожного вокзала «Нурлы Жол» (ул. М.Тынышбайұлы, 8) планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Предусмотрены меры ограничения в окружении железнодорожного вокзала. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», – сообщили в оперативном штабе.

Напомним, 28 апреля в Шымкенте прошли масштабные антитеррористические учения. В них приняли участие подразделения ряда силовых структур.

#Астана #безопасность #вокзал #антитеррор #силовики

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