Масштабные антитеррористические учения прошли в Шымкенте

В учениях приняли участие спецподразделения всех силовых структур.

Фото пресс-службы КНБ РК

Республиканское оперативно-тактическое учение «Найза-антитеррор-2023» прошло 27 апреля на полигоне «Ақтас» в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«По замыслу учения поэтапно были продемонстрированы силы и навыки деятельности спецподразделений силовых структур по проведению антитеррористических операций. Обеспечена интеграция Сил специальных операций и Пограничной службы в систему реагирования на акты терроризма», - рассказали в КНБ.

Так, спецподразделением «Беркут» Национальной гвардии в условиях, приближенных к боевым, отработаны силовые методы обезвреживания террористической группы в населенном пункте.

В свою очередь, силами специальных операций МО и управлением специального назначения ПС КНБ продемонстрированы мероприятия по нейтрализации террористов в приграничье, а также недопущению попыток прорыва Государственной границы.

Службой специального назначения «А» КНБ и отрядом специального назначения «Сункар» МВД проведена учебная спецоперация по освобождению заложников в административном здании.

«Повышена боевая слаженность действий республиканских и местных подразделений специального назначения. Закреплены практические навыки членов Шымкентского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к реагированию на террористические проявления.

По окончанию учений проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, на котором дана оценка проведенным мероприятиям. Выработаны дополнительные меры по повышению слаженности действий спецподразделений силовых структур, а также степени их готовности к своевременному отражению террористических угроз», - проинформировали представители комитета нацбезопасности.