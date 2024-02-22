МЧС предупредило казахстанцев о сейсмотренировке

В пятницу, 23 февраля, во всех регионах нашей страны будут проведены плановые сейсмотренировки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В день сейсмотренировки будет задействована система оповещения населения. Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении землетрясения.

МЧС рекомендует казахстанцам не игнорировать оповещение и активно принять участие в сейсмотренировке.

Напомним, что в конце января алматинцы ощутили землетрясение, люди в спешке покидали свои жилища. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Он поручил уполномоченным органам проводить комплексную разъяснительную работу, регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах.