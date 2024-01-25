Токаев поручил разобраться, почему система оповещения о ЧС не сработала в Алматы

Глава государства поручил ГП и Антикору разобраться, почему система раннего оповещения о сильных землетрясениях города Алматы не сработала, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом он говорил на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности под председательством Касым-Жомарта Токаева сегодня в Алматы.

Президент отметил, что в 2021 году совместным приказом сразу семи министерств был утвержден комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы.

Среди прочего он предусматривал внедрение автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы. Как у нас обычно бывает, мероприятие в отчете отражено как исполненное. Выделенные на эти цели средства освоены, акт приема объектов в эксплуатацию подписан.

- Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с агентством по противодействию коррупции разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала. Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране, – указал Глава государства.

Он также дал ряд поручений, касающихся сейсмической безопасности, и сделал обращение жителям Алматы.

Напомним, что Минцифры готово запустить новую систему мгновенного оповещения граждан в чрезвычайных ситуациях, отличающуюся от традиционных SMS-оповещений, на которую требуются средства. Об этом ранее рассказал глава МЦРИАП Багдат Мусин.