Медиация в системе госуправления: новый инструмент эффективной коммуникации

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ИНАРА РАГИМЗАДЕ, доцент Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, автор учебной программы «Медиативные компетенции государственного служащего»

Концепция развития государственной службы Республики Казахстан на 2024–2029 годы (далее-Концепция) определяет ключевые приоритеты модернизации госуправления, включая переход к сервисной и клиентоориентированной модели

Стремление к совершенствованию государственной службы посредством внедрения передовых методов взаимодействия с гражданами безусловно определяет эффективность деятельности.

В рамках данной трансформации значимое внимание необходимо уделить институту медиации, как инструменту, обеспечивающему прозрачность, конструктивный диалог и разрешение конфликтов при участии нейтрального посредника.

Медиация, основанная на принципах добровольности, равенства, конфиденциальности и независимости, уже прочно вошла в правовую и социальную практику страны. Она применяется в гражданском, трудовом, семейном и административном праве, а также при решении отдельных категорий уголовных дел и исполнительного производства.

В текущем году было разрешено медиативным путем около 40 % от общего числа медиабельных дел, в то время как в 2014 году этот процент составлял всего 1,3%.

Одновременно необходимо отметить наиболее системно выстроенный институт медиации сфере общественного согласия и общенационального единства (ЭТНОМЕДИАЦИЯ). Институт этномедиации осуществляет деятельность на площадке Ассамблеи народа Казахстана и имеет четкую структуру: республиканский и региональные Центры и Советы медиации АНК, а также реестр, состоящий из порядка 200 этномедиаторов. Система поэтапного образования на краткосрочных курсах.
С 2022 года на базе Евразийского национального института им.Л.Гумилева открыты образовательные программ: «Этнополитология» (магистратура) и «Дипломатия и менеджмент в этонополитике» (докторантура).

Указанные факты свидетельствуют о росте популярности и эффективности медиации как метода разрешения споров в Казахстане за последние годы.

Казахстан, как полиэтническое общество, позиционирует миротворческую стратегию и активное использование инструментов медиации помогают минимизировать социальную напряжённость.    

Рассматривая медиацию в контексте государственного управления, можно отметить актуальность данного института.

При этом, важным фактором медиации является акцент на сотрудничество и взаимопонимание, способствующие снижению конфликтности и укреплению доверия к государственным институтам. В результате повышается устойчивость и легитимность всей системы государственного управления.

Внедрение медиации с систему государственного управления через обучающий процесс поддерживается Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Так, в рамках реализации Концепции Академии запустила учебный курс по дисциплине «Конфликт-менеджмент», ориентированный на магистрантов Национальной школы государственной политики. Эта программа разработана с учётом лучших международных практик и адаптирована к особенностям государственной службы Казахстана через медиативный процесс.

По завершении курса слушатели (государственные служащие) отметили необходимость внедрения института медиации в систему государственного управления, успешно презентовав своей видение, основанное на личных практических кейсах и опыте работы.

Следует отметить, что одним из важных факторов актуальности имплементации медиации в систему государственного управления является признание мировым сообществом Казахстана как площадки мира и согласия.

Глава государства активно выступает за организацию диалога между властью и обществом, что находит отражение в его ключевых выступлениях.

Надо признать, что в современных реалиях медиация занимает важное место в модернизации государственного управления, сочетая в себе практические и стратегические преимущества. Её внедрение позволяет не только предупреждать и разрешать конфликты, но и создавать условия для долгосрочного общественного согласия и стабильности.

#Казахстан #госслужба

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