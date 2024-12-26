Медиация в системе госуправления: новый инструмент эффективной коммуникации

Концепция развития государственной службы Республики Казахстан на 2024–2029 годы (далее-Концепция) определяет ключевые приоритеты модернизации госуправления, включая переход к сервисной и клиентоориентированной модели

Стремление к совершенствованию государственной службы посредством внедрения передовых методов взаимодействия с гражданами безусловно определяет эффективность деятельности.

В рамках данной трансформации значимое внимание необходимо уделить институту медиации, как инструменту, обеспечивающему прозрачность, конструктивный диалог и разрешение конфликтов при участии нейтрального посредника.

Медиация, основанная на принципах добровольности, равенства, конфиденциальности и независимости, уже прочно вошла в правовую и социальную практику страны. Она применяется в гражданском, трудовом, семейном и административном праве, а также при решении отдельных категорий уголовных дел и исполнительного производства.

В текущем году было разрешено медиативным путем около 40 % от общего числа медиабельных дел, в то время как в 2014 году этот процент составлял всего 1,3%.

Одновременно необходимо отметить наиболее системно выстроенный институт медиации сфере общественного согласия и общенационального единства (ЭТНОМЕДИАЦИЯ). Институт этномедиации осуществляет деятельность на площадке Ассамблеи народа Казахстана и имеет четкую структуру: республиканский и региональные Центры и Советы медиации АНК, а также реестр, состоящий из порядка 200 этномедиаторов. Система поэтапного образования на краткосрочных курсах.

С 2022 года на базе Евразийского национального института им.Л.Гумилева открыты образовательные программ: «Этнополитология» (магистратура) и «Дипломатия и менеджмент в этонополитике» (докторантура).

Указанные факты свидетельствуют о росте популярности и эффективности медиации как метода разрешения споров в Казахстане за последние годы.

Казахстан, как полиэтническое общество, позиционирует миротворческую стратегию и активное использование инструментов медиации помогают минимизировать социальную напряжённость.

Рассматривая медиацию в контексте государственного управления, можно отметить актуальность данного института.

При этом, важным фактором медиации является акцент на сотрудничество и взаимопонимание, способствующие снижению конфликтности и укреплению доверия к государственным институтам. В результате повышается устойчивость и легитимность всей системы государственного управления.

Внедрение медиации с систему государственного управления через обучающий процесс поддерживается Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Так, в рамках реализации Концепции Академии запустила учебный курс по дисциплине «Конфликт-менеджмент», ориентированный на магистрантов Национальной школы государственной политики. Эта программа разработана с учётом лучших международных практик и адаптирована к особенностям государственной службы Казахстана через медиативный процесс.

По завершении курса слушатели (государственные служащие) отметили необходимость внедрения института медиации в систему государственного управления, успешно презентовав своей видение, основанное на личных практических кейсах и опыте работы.

Следует отметить, что одним из важных факторов актуальности имплементации медиации в систему государственного управления является признание мировым сообществом Казахстана как площадки мира и согласия.

Глава государства активно выступает за организацию диалога между властью и обществом, что находит отражение в его ключевых выступлениях.

Надо признать, что в современных реалиях медиация занимает важное место в модернизации государственного управления, сочетая в себе практические и стратегические преимущества. Её внедрение позволяет не только предупреждать и разрешать конфликты, но и создавать условия для долгосрочного общественного согласия и стабильности.