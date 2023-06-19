Меры по защите прав потребителей расширят в Казахстане

Как отметил премьер, число жалоб потребителей в стране растет, госорганы не всегда своевременно реагируют, причина проблемы не решается.

Фото пресс-службы Правительства РК

Новые меры в области защиты прав потребителей рассмотрели на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин доложил, что количество обращений о нарушениях прав потребителей в республике ежегодно растет. Так, только в 2022 году МТИ рассмотрело более 30,2 тыс. обращений. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим госорганам.

В большинстве случаев граждане не удовлетворены качеством медицинских услуг, услугами связи, городским общественным транспортом и услугами общественного питания. При этом по 44,8% поступивших обращений в прошлом году была оказана консультационно-правовая помощь, по 43,7% – приняты положительные решения. В целом потребителям возвращено 786 млн тенге.

Премьер-министр подчеркнул, что одними из основных поводов для обращения населения являются продажа некачественных товаров, отсутствие и корректность ценников на товарах, несвоевременный возврат денег с интернет-магазинов.

«Потребители также жалуются на качество услуг в сферах здравоохранения, питания, жилищно-коммунального хозяйства, связи. Государственные органы не всегда своевременно рассматривают обращения. Зачастую сама причина проблемы не решается. В этой связи Межведомственному совету по защите прав потребителей надо активизировать свою работу», — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что для достижения более ощутимых результатов требуется дальнейшее совершенствование законодательной базы. Для этого и были разработаны новые поправки в действующие законы.

«Предлагается ввести институт Омбудсмена по защите прав потребителей. Он должен стать главным координатором по урегулированию всех возникающих проблем и жалоб. При этом нужно максимально упростить алгоритм рассмотрения жалоб потребителей. Здесь важно выстроить эффективную схему взаимодействия: потребитель – общественное объединение – государство», — подчеркнул премьер.

После проведения процедуры голосования в поддержку предлагаемых законопроектов глава Правительства поручил обеспечить их внесение в Мажилис Парламента в установленные сроки.

Он также отметил необходимость провести работу по совершенствованию действующих национальных стандартов, улучшающих качество жизни населения.

«Нужно выработать дополнительные меры по стимулированию бизнеса в части улучшения качества предоставляемых услуг и товаров для потребителей», — заключил Алихан Смаилов.