Министр обороны Казахстана посетил международную выставку SAHA EXPO-2024 в Турции

В Стамбуле делегация под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова приняла участие в церемонии открытия ІV Международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA EXPO-2024

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие позволяет ознакомиться с достижениями военно-промышленного комплекса стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

На выставке представлены автоматические системы управления войсками и боем, робототехнические комплексы, средства связи, ПВО, радиоразведки, радиоэлектронной борьбы и радиопротиводействия. Также вызывает интерес беспилотная авиация, высокоточное оружие, лазерные технологии, оптико-электронное оборудование и другие предложения экспонентов.

На полях масштабного мероприятия состоялись переговоры руководителя оборонного ведомства Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова c турецкими коллегами – министром национальной обороны Яшаром Гюлером и председателем Агентства оборонной промышленности Халуком Гёргюном. Также прошла встреча с государственным министром по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Мубарак Фадель Аль-Мазруи.

Продуктивными были переговоры с генеральным директором компании Baykar Defence Халуком Байрактаром. Стороны пришли к соглашению о выработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиационных систем и барражирующих боеприпасов оперативного уровня на территории нашей страны.

Визит в Турецкую Республику совершен в рамках военно-технического сотрудничества двух стран.