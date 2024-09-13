Министр обороны Казахстана принял участие в церемонии открытия XI Сяншаньского форума в Пекине
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По приглашению министра обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня казахстанская военная делегация во главе с руководителем оборонного ведомства Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым приняла участие в работе форума по международной безопасности «Сяншань»
На полях форума состоялись двусторонние рабочие встречи с главами оборонных ведомств КНР, Монголии и с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.
Программой визита предусмотрено также посещение ряда оборонных объектов.