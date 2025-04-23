Это первая встреча такого уровня за последние десять лет, что подчеркивает рост интереса к укреплению военного сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел переговоры с главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генералом Сайедом Асимом Муниром, прибывшим с официальным визитом в Астану.

Стороны обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия, включая миротворческую деятельность, военно-техническое сотрудничество, медицинское обеспечение, боевую подготовку и обучение сил специальных операций. Казахстан выразил готовность к подписанию международного соглашения по миротворчеству, что станет важным шагом в углублении партнерства.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков подчеркнул, что Пакистан обладает значительным опытом в ряде военных сфер и Казахстан заинтересован в развитии обмена знаниями и опытом.

В свою очередь генерал Сайед Асим Мунир выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что пакистанская сторона готова сотрудничать по всем обговоренным направлениям.

Завершился визит церемонией возложения венков к монументу «Отанқорғаушылар» в знак уважения к подвигу казахстанских воинов.