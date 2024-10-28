Министр обороны назначил победителя турнира «Қазақстан барысы-2024» на офицерскую должность

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– Вот уже второй год подряд сильнейшим в республиканском состязании по национальной борьбе становится представитель Вооруженных сил. Вдохновляющая победа показывает, чего может достичь человек, идущий к своей цели. Это поистине триумф силы духа и железной воли воина-спортсмена, – подчеркнул министр обороны.

Вручив атлету памятный подарок, генерал-полковник Руслан Жаксылыков пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в спорте.

– Я являюсь военнослужащим Вооруженных сил. На турнире «Қазақстан барысы-2024» представлял родную область Абай. Вместе с тем защищал честь как армии, так и родного края. Благодарю всех, в том числе моих сослуживцев за оказанную поддержку, – сказал чемпион.

Ерасыл Кажыбаев – уроженец города Семей. Сегодня выпускник Государственного университета им. Шакарима по специальности «физкультура и спорт» служит спортсменом-инструктором отдела подготовки штатных команд учебно-тренировочного центра в алматинском филиале Центрального спортивного клуба армии. За чемпионство на турнире министр обороны назначил его на офицерскую должность. По законодательству через год ему будет присвоено первое офицерское звание «лейтенант».

Следует отметить, что Ерасыл Кажыбаев в 2018 и 2019 годах становился серебряным призером турнира «Қазақстан барысы».