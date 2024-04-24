Министр обороны обратился к военнослужащим-участникам противопаводковых мероприятий

Статьи
76
Айман Аманжолова
[email protected]

В телемосте приняли участие солдаты, сержанты и офицеры, задействованные в работах по защите от паводка населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях

Фото: пресс служба МО РК

Сегодня в противопаводковых мероприятиях участвуют военнослужащие войсковых частей региональных командований «Юг», «Астана», «Восток», «Запад», Десантно-штурмовых войск, бригады территориальной обороны, подразделения РХБЗ и военные инженеры.

Для солдат, впервые столкнувшихся с такой нестандартной, требующей огромного напряжения физических, да и моральных сил ситуацией, момент обращения министра был очень важен.

«В этом году от природной стихии пострадали многие регионы нашей страны. С первых дней группировка Вооруженных сил активно участвует в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В мероприятиях задействованы летчики, инженеры, саперы, медики, военнослужащие РХБЗ и другие специалисты», – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Он также отметил, что в прошлом году в критических условиях, наравне со специалистами МЧС и других силовых ведомств, военнослужащие внесли большой вклад в борьбу с лесными пожарами. Теперь они защищают населенные пункты от разлива рек, стараясь снизить ущерб и помочь местным жителям справиться со стихийным бедствием.

«На протяжении многих веков казахский народ, благодаря умению сплотиться в минуту опасности, преодолевал любые невзгоды. В силу исторических причин в Казахстане живут и трудятся представители более ста этносов. Умение казахстанцев поддержать друг друга в трудный час всегда давало нам силы и внушало оптимизм. Благодарю вас за компетентность, личное мужество, выдержку и добросовестность при выполнении поставленных задач», – подчеркнул министр обороны.

С ответным словом выступил рядовой войсковой части 31775 Илья Кузьмин.

«В Северо-Казахстанскую область мы прибыли из Караганды. Для нас наступил момент проверить себя. И это уже не учение, а реальная критическая ситуация, в которой оказались люди. Поэтому приложим все усилия для того, чтобы им помочь», – сказал он.

Многие солдаты, проходящие воинскую службу в РгК «Астана», призваны из Северо-Казахстанской области. Поэтому к задаче по защите населенных пунктов от большой воды они относятся с особым чувством, делая все для того, чтобы помочь землякам справиться с наводнением.

В ходе телемоста министр обороны передал слова огромной благодарности родителям солдат за достойное воспитание сыновей. Всем военнослужащим он пожелал выдержки, терпения и благополучного возвращения в пункты дислокации.

#казахстан #паводки #спасение #МО #телемост #служащие

Популярное

Все
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
На месте неудобий заложили сад
Энергоориентированный проект покажет, как старый жилфонд сделать комфортным
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Класс «эконом» выдавали за «премиум»
Онкологи Алматы намерены помогать коллегам из Улытау
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Бумаг меньше, качества больше: как повысить статус врачей и решить вопросы с кадрами
Пострадавшие благодарят за помощь
Колоссальное превышение загрязняющих веществ выявлено в стоках горных рек Рудного Алтая
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь
В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности
В Минсельхозе опровергли информацию о продаже на рынках мертвечины
Китай любит тишину
Интеллектуальные права – приводной ремень креативной экономики
Чарующие мелодии Кенена Азербаева
Книжная серия «Абай жолы» представлена в Астане
Большие гастроли театра «Астана Балет» состоялись в Алматы
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Начались работы по модернизации международного пункта пропу…
Скальпель сменили на гамма-нож
Ипотека без ажиотажа, прозрачная и понятная очередь на жилье
Каныш Сатпаев – человек с большим сердцем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]